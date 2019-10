Festa con i Negramaro a Roma | «Il tempo si misura in brividi»

Case inFestate - orrore e altri racconti di Halloween : (foto: Rob Stothard/Getty Images) Si avvicina a passi felpati la notte preferita dai bambini di tutto il mondo, benché tradizione popolare americana e canadese da rintracciare nelle radici celtiche: Halloween. Una festa chiamata da qualche anno anche in Italia a ravvivare e anticipare sul calendario le più mortuarie e grigie nostre tradizioni di Ognissanti del 1° di novembre e la cosiddetta Festa dei morti del 2. Oltre all’aspetto infantile del ...

Monica Setta conquista il red carpet alla Festa del Cinema di Roma : Uno Mattina in Famiglia: Monica Setta tra ascolti record e Festa del Cinema di Roma La vediamo più elegante che mai in questa foto di Federica Pierpaoli Monica Setta, immortalata sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, in quel dell’Auditorium del Parco della Musica. E Tgcom24 l’ha incoronata a tutti gli effetti “regina dell’eleganza”, come si legge in un articolo firmato dalla giornalista Francesca Caetani ...

“Run with the hunted” con Michael Pitt alla Festa del Cinema di Roma : Oscar (Mitchell Paulsen) e’ un ragazzino che vive in campagna in Oklahoma e ama trascorrere il tempo libero con i suoi amici, Loux e Amos, che abitano col padre alcolizzato e violento. Un giorno, per salvarli dalle angherie dell’uomo, Oscar commette un gesto efferato e decide di lasciare la campagna per dirigersi verso la citta’ di Tulsa. Qui, incontra Peaches (Kylie Rogers), una ragazzina che lo accoglie nella sua vita fatta di furti e ...

Reggio Emilia - si schianta con l’auto e muore a 20 anni : stava tornando da una Festa di laurea : Giacomo Negri, un ragazzo di vent'anni di Rolo, in provincia di Reggio Emilia, ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto poco dopo le due della notte tra mercoledì e giovedì a pochi chilometri di distanza da casa sua. Il giovane stava tornando da una festa di laurea ed era al volante della sua Lancia Ypsilon.Continua a leggere

Bolivia - proteste contro il presidente Morales : la polizia spara sui maniFestanti a La Paz : Violenti scontri tra polizia e manifestanti sono scoppiati a La Paz in Bolivia, giovedì sera, dopo che il presidente Evo Morales si è autoproclamato vincitore delle elezioni presidenziali, dopo il primo turno. La polizia ha sparato sui manifestanti e usato cannoni ad acqua per disperdere i cittadini scesi in strada per protestare contro i presunti brogli denunciati dall’altro candidato Carlos Mesa L'articolo Bolivia, proteste contro il ...

Ha il giardino inFestato dagli insetti e prova a eliminarli con l’esplosivo : il risultato è disastroso : Il giardino è infestato dagli insetti. Cosa fare per eliminarli? Ricorrere all’esplosivo, ma certo. A chi non verrebbe in mente di adottare la stessa soluzione presa da Cesar Schmitz, un residente di Enéas Marques, in Brasile? Peccato che il risultato sia disastroso. Per la cronaca: né l’uomo né i due cani sono rimasti feriti. L'articolo Ha il giardino infestato dagli insetti e prova a eliminarli con l’esplosivo: il risultato ...

Bolivia - Evo Morales vince le presidenziali. Scoppia la protesta : scontri tra polizia e maniFestanti : Ancora proteste in Bolivia dopo l’annuncio da parte del Tribunale elettorale di una vittoria al primo turno dell’attuale presidente Evo Morales, al potere da 13 anni. Martedì notte, nuove tensioni si sono registrate tra la polizia e i manifestanti. Gli agenti in tenuta antisommossa si sono scontrati con i sostenitori di Mesa. L'articolo Bolivia, Evo Morales vince le presidenziali. Scoppia la protesta: scontri tra polizia e ...

Cile - 15 morti nelle proteste contro il carovita : in un video poliziotti trascinano maniFestante ferito nel furgone : È salito a 15 il numero dei morti nelle manifestazioni in Cile, scoppiate venerdì scorso per protestare contro l’aumento del prezzo del biglietto dell’autobus. Lo ha reso noto il sottosegretario all’Interno, Rodrigo Ubilla, precisando che il dato si riferisce alle manifestazioni avvenute in tutto il Paese. I feriti tra i civili sono 77, di cui alcuni in modo grave. Da giorni sui social network circolano decine di video delle ...

Le maniFestazioni di piazza in Libano - tra contraddizioni e ondate di profughi : Quella in corso in Libano è davvero una rivoluzione? Chi e quanti sono i responsabili della crisi economica seguita a una crisi politica interna, circondata da una gigantesca destabilizzazione regionale?

Tragedia a Mugnano - 17enne precipita dal balcone durante una Festa : Tragedia nella tarda serata di sabato a Mugnano, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 17 anni è precipitato dal balcone di casa durante i festeggiamenti per la festa del Sacro Cuore di Gesù; il giovane, trasportato prontamente in ospedale, è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Il volo dal balcone di casa Doveva essere un sabato all'insegna del divertimento e dei festeggiamenti, ma una tragica fatalità ha finito per rovinare il ...

Roma Videoclip “il cinema incontra la musica” domani alla Festa del Cinema di Roma : Si svolgera’ domani 22 ottobre alle ore 17.00 presso lo spazio Regione Lazio-Roma Lazio Film Commission-Auditorium Arte, alla Festa del Cinema di Roma, la presentazione dei premi speciali della XVII Edizione di Roma Videoclip-il Cinema incontra la musica, tra anticipazioni, proiezioni della più importante rassegna di Cinema e musica con la presenza di artisti, registi, produttori di questa Edizione. Tra i molti eventi, Special Award ...

Festa del Cinema di Roma - Shia LaBeouf commuove Honey Boy : la sua vita di ragazzino prodigio con un padre infernale : Padri criminali, immaturi, monstre. E figli che – loro malgrado – li sostengono nella speranza di redimerli, e contestualmente di salvare loro stessi da imitarne l’esistenza. È quanto accade, assai diversamente espresso, nei due film di giornata alla Festa del Cinema di Roma: Honey Boy e Il ladro di giorni. Sorprendente, emozionante e formalmente coraggioso, Honey Boy arriva alla Festa capitolina già carico di premi e festival, a partire dal ...

“Siamo 200 mila!” - dice Salvini. Ma i conti alla maniFestazione di Roma non tornano. Ecco quanti erano davvero : “Cambieremo la storia di questo Paese, torneremo al governo” e “questa è una piazza di italiani orgogliosi di essere italiani, non di fascisti”. Ospite perfetto, a Matteo Salvini, riesce l’impresa di riempire piazza San Giovanni e di rimettersi in sintonia con gli alleati del centrodestra, che non hanno gradito il simbolo della Lega comparso alle spalle, notte tempo. E’ il leader della Lega, che a sorpresa, poco dopo le 15, prende la parola per ...

Chef Rubio contro maniFestanti in Piazza S. Giovanni : Poi andate con le nigeriane : Chef Rubio non poteva certo esimersi dall'esprimere la propria opinione in merito alla grande manifestazione tenutasi ieri in Piazza San Giovanni a Roma. Sono state ben 200mila persone a rispondere all'appello di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Una marea umana che è scesa in Piazza per manifestare pacificamente contro un governo in cui non si riconosce, spinta da un ritrovato e rinnovato orgoglio italiano. Ma Chef Rubio ha commentato ...