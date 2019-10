Da Tar ok a ricorso | bloccata revoca scorta per “Ultimo”

Il Tar accoglie il ricorso : bloccata la revoca della protezione al Capitano Ultimo : Al colonnello De Caprio, il carabiniere noto per aver arrestato Totò Riina nel 1993, era stata revocata la scorta lo scorso anno. L'avvocato: "La mafia non è stata sconfitta, chi rischia la vita va tutelato dallo Stato"

Il Tar accoglie il ricorso : Amatrice tornerà al voto : Il Tar ha accolto il ricorso e ha invalidato le elezioni amministrative. Ad Amatrice si dovrà rivotare. A presentare il ricorso era stato Filippo Palombini, sindaco facente funzioni sconfitto...

Uomo Vitruviano - il Tar del Veneto respinge il ricorso di Italia Nostra : l’opera volerà a Parigi : Il Louvre potrà esporre l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. La decisione è stata presa dal Tribunale amministrativo del Veneto che ha respinto il ricorso di Italia Nostra contro il prestito alla Francia. Il disegno più famoso al mondo dalla Galleria dell’Accademia di Venezia volerà a Parigi giusto in tempo per l’apertura della mostra che celebra il genio Italiano, prevista il 24 ottobre. Il via libera al prestito era stato ...

Leonardo : Tar Veneto respinge ricorso - Uomo Vitruviano volerà al Louvre : Venezia, 16 ott. (Adnkronos) – Il Tribunale amministrativo del Veneto ha respinto oggi il ricorso di Italia Nostra contro il prestito alla Francia delle opere di Leonardo, tra cui l’Uomo Vitruviano custodito alle Gallerie dell’Accademia di Venezia.L’Uomo Vitruviano volerà così a Parigi dove verrà esposto al Louvre nella grande mostra dedicata a Leonardo Da Vinci. La Seconda Sezione del Tar del Veneto, nella sua ...

Ergastolo ostativo - il ricorso del boss che fece decapiTare il suo nemico : ecco come nasce la sentenza di Strasburgo sul fine pena mai : Condannato a quattro ergastoli per omicidi plurimi, occultamento di cadavere, sequestro di persona e detenzione di armi, in base all’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario Marcello Viola non può accedere all’assegnazione al lavoro all’esterno, ai permessi premio, e alle misure alternative alla detenzione, visto che non ha offerto alcuna collaborazione, anche quella che risulta oggettivamente irrilevante alle indagine. Così ha fatto ...

Diritto d’autore - il Tar respinge il ricorso Siae contro l’Antitrust : Stop in primo grado all’impugnativa della Società autori ed editori riguardante la multa simbolica da mille euro comminata un anno fa dall’Agcm

Taranto - accolto il ricorso dell'ex Ilva : "No allo spegnimento dell'Altoforno 2" : Il procedimento era stato avviato dopo l'incidente che nel giugno del 2015 costò la vita all'operaio Alessandro Morricella, investito da una fiammata

Squalifica De Paul - l’Udinese ha deciso di presenTare ricorso : L’Udinese ha deciso di presentare ricorso avverso la Squalifica di tre giornate comminata dal giudice sportivo a Rodrigo De Paul per aver colpito Candreva nel corso della gara con l’Inter di sabato. Lo ha reso noto la società.L'articolo Squalifica De Paul, l’Udinese ha deciso di presentare ricorso sembra essere il primo su CalcioWeb.

Serie C - l’esito del ricorso presentato dal Cerignola : la decisione del Tar : Niente da fare per il Cerignola, è infatti arrivata la decisione sul ricorso presentato al Tar del Lazio per la ‘promozione’ nel campionato di Serie C. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato la sospensione dei provvedimenti con cui il Coni aveva ammesso il club in Serie C, la decisione è stata rinviata all’11 febbraio, momento in cui non sarà più possibile ottenere il ripescaggio per ovvi motivi a campionato ...

MediaforEurope - Vivendi vince ricorso contro Mediaset : potrà voTare il riassetto : Con ordinanza emessa il 31 agosto 2019, il Tribunale di Milano ha integralmente accolto il ricorso urgente proposto da Vivendi (difesa da Ferdinando Emanuele e Giuseppe Scassellati) al fine di poter partecipare e votare, con le azioni a sé intestate (9,99% dei diritti di voto), all'assemblea di Mediaset che si terrà il 4 settembre 2019