Banijay acquista Endemol

Fonte : davidemaggio

(Di sabato 26 ottobre 2019) Marco Bassetti, ceoAffare fatto:Group hatoShine, diventando così il più grande produttore tv indipendente al mondo. Le trattative tra le due società, che tra indiscrezioni e fughe in avanti proseguivano ormai da un anno, hanno avuto un esito positivo, di cui il gruppo francese ha dato oggi ufficialità. Si tratta di un’operazione che potrebbe valere quasi 3 miliardi di dollari di ricavi l’anno. L’acquisizione – soggetta alle consuete condizioni di closing, comprese autorizzazioni regolamentari – comprenderà le 120 etichette di produzione diShine con circa 66mila ore di programmazione programmata e non programmata insieme a oltre 4.300 format registrati. Sotto il cappello diandranno quindi produzioni come Survivor, Il Grande Fratello, e serie come Black Mirror e Peaky Blinders. Al completamento ...

