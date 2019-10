Pensioni | Gualtieri risponde all' UE sulla Q100 | ' Rimarrà in vigore fino al 2021'

Pensioni - Gualtieri : ‘Spesa Quota 100 congelata in attesa di reali risparmi’ : Si arricchisce di nuove informazioni e prese di posizione l’acceso dibattito sulla riforma delle Pensioni e in particolare sulla Quota 100, la misura sperimentale che consente di accedere al trattamento previdenziale in anticipo rispetto ai requisiti attualmente richiesti dalla legge Fornero. Se con quest’ultima si può andare in pensione a 67 anni più 20 anni di contributi, con Quota 100 si può uscire dal lavoro a 62 anni con 38 anni di ...

Pensioni - Gualtieri : 'Aprire un tavolo per gestire il dopo Quota 100' per evitare scalone : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 18 ottobre 2019 vedono emergere importanti aggiornamenti rispetto alle intenzioni dell'esecutivo per la Quota 100 e la 'flessibilizzazione' delle regole di accesso all'Inps. In particolare, sono emerse nuove dichiarazioni da un'intervista rilasciata dal Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al Sole 24 Ore, all'interno della quale si è parlato di riforma del settore previdenziale. Tra i temi chiave, non ...

Gualtieri : cantieri per riformare il fisco e le Pensioni : Gualtieri: cantieri per riformare il fisco e le pensioni. "E' andata molto bene, abbiamo approvato tutto all'unanimità, rispettando le scadenze"

Gualtieri : svolta netta - ora cantieri per le riforme di fisco e Pensioni : Su Flat Tax, lotta all’evasione, cuneo fiscale e clausole Iva abbiamo introdotto una discontinuità netta. Con queste parole il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, in un’intervista sul Sole 24 Ore in edicola, riassume il senso della manovra varata dal consiglio dei ministri

Conte e l’sms a Gualtieri : coraggio sull’evasione o è inutile andare avanti Cosa cambia : Pensioni| lavoro | fisco : Duello con Renzi che non vuole votare il decreto fiscaleAnche il M5S si oppone a «specchietti per le allodole»

Pensioni anticipate : Q100 in vigore fino al 2021 e Gualtieri parla anche di 'manutenzione' : Quota 100 non sarà rinnovata, resterà fino in vigore fino al 2021 (anno fino al quale è stata finanziata) e potrebbe subire qualche processo di "manutenzione". È questo quanto annunciato dal Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nell'ambito della sua partecipazione alla trasmissione di La 7 Piazza Pulita. L'occasione è stata inoltre buona per manifestare la sua contrarietà a cambiare spesso le regole previdenziali e, soprattutto, a fornire la ...

Pensioni ultime notizie : “Quota 100 a esaurimento” - Gualtieri “no rinnovo” : Pensioni ultime notizie: “Quota 100 a esaurimento”, Gualtieri “no rinnovo” Sul fronte Pensioni ultime notizie riferiscono le dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri su Quota 100 a Piazza Pulita, in onda su La7. Il ministro ha affermato che Quota 100 non sarà rinnovata e che andrà comunque a esaurimento, ovvero a scadenza naturale. Per il nuovo numero 1 del MEF, infatti, Quota 100 è una misura che non avrebbe mai ...

Pensioni - Gualtieri : ‘Quota 100 andrà ad esaurimento ma non la rinnoveremo’ : Non ci sono ormai più dubbi sulla prosecuzione delle Pensioni anticipate con Quota 100 nel triennio, ma sono tante le perplessità espresse sulla misura anche da autorevoli esponenti del Governo in carica e della maggioranza, come il ministro dell’Economia e delle Finanza Roberto Gualtieri e il leader di Italia Viva Matteo Renzi che in questi giorni, in più occasioni si è espresso sulla questione previdenziale. Secondo l’ex premier, fuoriuscito ...

Pensioni : Gualtieri - ‘Quota 100 fortunatamente andrà ad esaurimento’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Quota 100 fortunatamente andrà ad esaurimento e noi certo non la rinnoveremo. Magari faremmo qualche manutenzione. Comunque non l’avrei mai fatta”. Così a ‘Piazza Pulita’ su La7 il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Questo, spiega, “non vuol dire che non ci sia un problema Pensionistico: la Fornero era tutt’altro che perfetta come riforma ma ...

Pensioni flessibili e LdB2020 - Gualtieri : 'Quota 100 non sarà toccata' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 30 settembre vedono arrivare nuove dichiarazioni di conferma sulla quota 100 e sul reddito di cittadinanza dal Mef, ed in particolare dal Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Il governo ha quindi nuovamente confermato l'intenzione di proseguire con la sperimentazione del meccanismo di prepensionamento avviato nel corso del 2019, anche se al momento non è ancora possibile escludere alcune modifiche ...

Riforma Pensioni e welfare - Gualtieri : 'Confermate quota 100 e Reddito di cittadinanza' : Arriva una nuova conferma sui provvedimenti di Riforma del welfare e della previdenza avviati dal governo giallo-verde ed ora al vaglio del nuovo esecutivo. La notizia arriva dal tavolo di confronto con i sindacati, conclusosi da poche ore. Ad esprimere il parere favorevole sarebbe stato lo stesso Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, facendo il punto della situazione sull'impostazione della prossima legge di bilancio 2020. Il Ministro ...

Pensioni : Q100 verso la conferma - Roberto Gualtieri : 'Andava fatta diversamente' : È passato esattamente un anno da quando il governo sostenuto da Lega e Movimento Cinque Stelle era pronto al braccio di ferro con l'Europa. Sul tavolo c'era la necessità di aumentare il debito pubblico per finanziare misure come il reddito di cittadinanza e soprattutto Quota 100. Ad un anno di distanza è cambiato il ministro dell'Economia ed oggi al timone del Mef c'è l'europeista Roberto Gualtieri. Quando resta poco tempo prima di entrare nel ...

Pensioni - Gualtieri : ‘Quota 100 andrà ad esaurimento - non si cambia’ : La riforma delle Pensioni continua ad animare il dibattito politico, sindacale ed economico in vista dell’approvazione della nuova manovra finanziaria per il 2020. Mentre si resta in attesa di capire se troveranno spazio nella legge di Bilancio la proroga del regime sperimentale di Opzione donna e l’istituzione della Quota 41 per i lavoratori precoci, il dibattito si focalizza sulla Quota 100, la misura che consente di accedere in anticipo al ...