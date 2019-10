MotoGp – Dovizioso predica calma dopo le FP2 | “faccio fatica nonostante il 2° posto

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Australia 2019 : “Bene il secondo tempo - ma il grip continua a mancare” : Andrea Dovizioso chiude con il secondo tempo la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di MotoGP. Un risultato sorprendente, dato che la Ducati spesso ha faticato a Phillip Island, ma che il pilota romagnolo spiega in questa maniera. “Abbiamo sfruttato due gomme per trovare il miglior tempo possibile – conferma ai microfoni di Sky Sport – dato che domani le previsioni parlano di pioggia lungo tutto il ...

MotoGp - Risultato FP2 GP Australia 2019 : Maverick Vinales fa il vuoto - bene Dovizioso secondo - Petrucci 4° - Rossi 7° : È di un sontuoso Maverick Vinales (Yamaha) il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia 2019 della MotoGP. Dopo una FP1 dominata da pioggia ed asfalto bagnato le condizioni del meteo di Phillip Island sono decisamente migliorate, con il sole a farla da padrone, concedendo ai piloti 45 minuti perfetti nei quali girare senza problemi, in vista di un sabato che, ancora una volta, potrebbe vedere gli ...

MotoGp - GP Australia 2019 : risultato e classifica FP2. Vinales il migliore - Dovizioso 2° - Marquez 6° e Valentino Rossi 7° : Maverick Vinales (Yamaha) ha realizzato il miglior crono delle prove libere 2 del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island l’iberico ha stampato un notevolissimo 1’28″824 a precedere la Ducati di Andrea Dovizioso di 0″496 e la Honda del britannico Cal Crutchlow (+0″501). Il campione del mondo Marc Marquez non è andato oltre il sesto tempo a 0″597, mettendosi ...

MotoGp - Risultato FP1 GP Australia 2019 : Vinales vola sul bagnato - Marquez 3° e Valentino Rossi 4°. Dovizioso chiude la top-10 : Maverick Vinales vola sul bagnato nelle FP1 del GP d’Australia, 17° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island l’iberico della Yamaha ha confermato di apprezzare particolarmente il lay-out oceanico (ricordando il successo dell’anno scorso). Il “Top Gun” della classe regina ha stampato il crono di 1’38?957, essendo l’unico ad infrangere la barriera dell’1’39” e mettendo in mostra in queste condizioni ...

MotoGp - GP Australia 2019 : risultato e classifica FP1. Vinales il migliore - Marquez 3° e Valentino Rossi 4°. Dovizioso chiude la top-10 : E’ stato lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales il migliore delle prove libere 1 del GP d’Australia, tappa del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato oceanico, con asfalto bagnato per l’arrivo della pioggia, l’iberico ha preceduto l’Australiano della Ducati Pramac Jack Miller (+0″147) e il campione del mondo della Honda Marc Marquez (+0″385). Valentino Rossi ha concluso in quarta posizione ...

MotoGp - Dovizioso non si sbottona : “dire che siamo ottimisti è esagerato - ma l’obiettivo è il podio” : Il pilota della Ducati non si sbilancia in vista del Gran Premio d’Australia, palesando però buone sensazioni dopo il podio di Motegi Messa alle spalle la trasferta giapponese, la Ducati si concentra adesso sul Gran Premio d’Australia, in programma nel week-end sull’iconico circuito di Phillip Island. AFP/LaPresse Un appuntamento importante per Dovizioso che, dopo il podio di Motegi, vuole continuare a stupire, magari ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Australia 2019 : “Sarà difficile lottare per il podio - dire che sono ottimista sarebbe troppo” : Il tracciato di Phillip Island (Australia) non è mai stato quello preferito dalla Ducati e sarà teatro del prossimo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP. Se si esclude la parentesi di Casey Stoner (2007-2010), la Rossa ha sempre fatto fatica per i cronici problemi di percorrenza in curva. Ecco che Andrea Dovizioso, secondo della classifica mondiale della classe regina e con il titolo iridato già assegnato allo spagnolo Marc Marquez, cercherà ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Australia 2019 : “Phillip Island circuito difficile per noi - voglio mantenere la seconda posizione in classifica” : Una vittoria in 125cc nel 2004 e due terzi posti in MotoGP nel 2011 e 2018, sono questi i migliori risultati ottenuti da Andrea Dovizioso in carriera nel Gran Premio d’Australia. Il forlivese della Ducati ha sempre fatto molta fatica ad esprimersi al meglio sul selettivo tracciato di Phillip Island, come dimostra il pessimo 13° posto raccolto due anni fa mentre si stava giocando il titolo iridato con Marc Marquez. Dovizioso, reduce da due ...

MotoGp – Dovizioso determinato e per nulla rilassato : “se voglio mantenere la seconda posizione…” : Andrea Dovizioso concentrato e determinato in vista del Gp del Giappone: le parole del forlivese della Ducati alla vigilia della gara di Phillip Island A meno di una settimana dal Gran Premio del Giappone prosegue senza sosta il Campionato Mondiale MotoGp, con un altro appuntamento classico del calendario sul circuito di Phillip Island. Il Ducati Team, dopo il podio di Andrea Dovizioso in Giappone, terzo e al suo centesimo podio in ...

MotoGp - la flessione di Andrea Dovizioso e della Ducati. Il confronto con il 2018 ed una sfida a Marquez di fatto mai iniziata : 119 punti: è questo il distacco in classifica generale di Andrea Dovizioso dallo spagnolo Marc Marquez nel Mondiale 2019 di MotoGP. Il campionato della classe regina è già andato in archivio dal penultimo round disputato in Thailandia, con la palla n.8 andata in buca per l’iberico della Honda. Una stagione dominata dall’asso nativo di Cervera, con 10 successi e 15 podi, quando mancano tre weekend al termine. Un confronto che non c’è ...

