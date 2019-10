Gran Premio d' Australia | Vinales domina le libere del venerdì

TIM Party regala gigabyte e mette in palio il Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi e altro : TIM Party questo mese regala 10 GB per 7 giorni e mette in palio gadget ufficiali del film Maleficent: Signora del Male, un viaggio per tutta la famiglia alla scoperta dei castelli della Baviera un ricco pacchetto per il Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi. L'articolo TIM Party regala gigabyte e mette in palio il Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi e altro proviene da TuttoAndroid.

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di MotoGP del Giappone : Il pilota spagnolo Marc Marquez (Repsol Honda) ha vinto il Gran Premio di MotoGP del Giappone, davanti al francese Fabio Quartararo (Yamaha) e all’italiano Andrea Dovizioso (Ducati). Marquez, che era partito in pole position, è rimasto in testa per tutta la

Marquez vince Gran Premio del Giappone - Quartararo campione dei Rookie : Marc Marquez non si ferma più e vince anche il Gran Premio del Giappone. A Motegi è ancora lo spagnolo della Honda a trionfare

Marc Marquez partirà in pole position al Gran Premio del Giappone di MotoGP : Marc Marquez, pilota spagnolo della Honda, partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP del Giappone, che si correrà domenica mattina a partire dalle 8 (ora italiana) sul circuito di Motegi. Dietro a Marquez, che ha fatto il tempo

Gran Premio del Giappone - Quartararo è il più veloce nelle seconde libere : Fabio Quartararo e' stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, 16esima e e ter'zultima tappa Mondiale

Scienza dei sistemi complessi : a Iain D. Couzin e David Gruber il Premio LaGrange-Fondazione CRT : Studiare la straordinaria complessità del mondo animale per comprendere meglio i meccanismi che regolano la vita sul pianeta, compresa la nostra. È il terreno su cui si muovono i due vincitori dell’edizione 2019 del Premio Lagrange – Fondazione CRT. Il massimo riconoscimento internazionale per la Scienza dei sistemi complessi, istituito dalla Fondazione CRT – Cassa di Risparmio di Torino e coordinato dalla Fondazione ISI – Istituto per ...

MotoGp - la Ducati si prepara per il Gran Premio del Giappone : dieci curiosità da sapere sull’appuntamento di Motegi : dieci curiosità da conoscere relative al Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Il prossimo fine settimana si svolgerà una delle più affascinanti gare in calendario, il Gran Premio del Giappone in programma sul circuito del Twin Ring Motegi, sedicesimo appuntamento del Mondiale per il Ducati Team e per le scuderie rivali. Ecco i 10 dati essenziali da sapere: La prima volta in assoluto che la Ducati è ...

Il pilota della Ducati pronto per Gran Premio Giappone : Il pilota della Ducati pronto per Gran Premio Giappone. Dovizioso pronto a lottare a Motegi obiettivo mantenere secondo posto

Le Grandi foto vincitrici del premio Wildlife Photographer of the Year : Emozionare, stupire ma anche stimolare una riflessione sul futuro del pianeta: sono gli obiettivi delle foto che concorrono ogni anno alla competizione Wildlife Photographer of the Year, organizzata dal Natural History Museum di Londra e arrivata quest’anno alla 55esima edizione. Anche nel 2019 oltre 48mila scatti, realizzati da professionisti e non, hanno concorso da tutto il mondo per aggiudicarsi la vittoria in una delle categorie ...

Formula 1 - Gran Premio del Giappone terminato con un giro d’anticipo : la FIA brancola nel buio : Non sono state ancora appurate le cause che hanno portato all’esposizione della bandiera a scacchi luminosa al giro numero 52 dei 53 previsti per il Gp del Giappone La Federazione Internazionale continua a non chiarire il mistero avvenuto al termine del Gran Premio del Giappone, concluso da regolamento con un giro d’anticipo dopo l’esposizione errata della bandiera a scacchi luminosa. photo4/Lapresse Il pannello ...

A Ospedaletti la rievocazione del Gran Premio di Sanremo : Fabrizio Tenerelli La rievocazione del circuito di Ospedaletti, in provincia di Imperia, ha visto la partecipazione di una cinquantina di equipaggi per altrettante vetture sportive costruite tra gli anni '30 e gli anni '60 del secolo scorso La "Maserati 6CM", che corse tra il 1938 e il 1940 con i piloti Luigi Villoresi, Piero Taruffi e Alberto Ascari; o la "Stanguellini Sport 1100" che disputò, tra gli altri, il Gran "Premio di Bari" ...

Una cinquantina gli equipaggi, che hanno preso parte alla prima edizione della rievocazione storica automobilistica del "Gran Premio di Sanremo", che si è aperto questa mattina ...

F1 Giappone - Bottas trionfa al Gran Premio di Suzuka. Seconda la Ferrari di Vettel : Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale di Formula 1, sul circuito di Suzuka. Il finlandese della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Sebastian Vettel, scattato dalla pole. Terzo Lewis Hamilton sull’altra Mercedes. Per Bottas si tratta della terza vittoria stagionale. Il suo successo e il terzo posto di Hamilton consentono alla Mercedes di aggiudicarsi il titolo costruttori del Mondiale di ...

