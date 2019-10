Fermati i due killer di Luca Sacchi

"Temo sia stato mio figlio a uccidere Luca". La madre di uno dei due Fermati ha fatto scattare l'indagine : “Temo sia stato mio figlio, forse è coinvolto nell’omicidio di Luca Sacchi”. Sarebbe partita dalla denuncia di una madre l’indagine che ha portato all’arresto di Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due fermati per l’assassinio del 24enne personar trainer romano. A riferire i dettagli dell’operazione sono stati il capo della Squadra Mobile di Roma Luigi Silipo e il colonnello Mario Conio, ...

Omicidio Luca Sacchi : Fermati due sospetti : AGGIORNAMENTO ORE 12:15 - Dopo l’interrogatorio in Questura, i due ragazzi accusati dell’Omicidio di Luca Sacchi sono stati fermati. Entrambi i 21enni sono accusati di concorso in Omicidio. Entrambi hanno precedenti penali: uno per spaccio di stupefacenti, l'altro per aggressione.AGGIORNAMENTO ORE 11:40 - Emergono nuovi dettagli dall’interrogatorio dei due ragazzi romani fermati. Luca e la fidanzata sembra volessero acquistare della droga. I ...

Omicidio Luca Sacchi - Fermati due ventenni. La rapina dopo uno scambio di droga finito male : Hanno 21 e 22 anni e sono di San Basilio: uno è stato denunciato dai genitori. Non hanno ammesso loro responsabilità. dopo la notte sotto interrogatorio in Questura portati a Regina Coeli. Sono accusati di Omicidio pluriaggravato in concorso e rapina

Omicidio Luca Sacchi - Fermati due cittadini romani. La madre di uno dei due li ha denunciati alla polizia : Omicidio Luca Sacchi: sono a Regina Coeli i due ragazzi che - secondo la ricostruzione degli inquirenti - avrebbero ucciso Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni ucciso mercoledì...

Omicidio Roma - Fermati per omicidio i due ventenni di San Basilio : Hanno 21 e 22 anni e sono di San Basilio: uno è stato denunciato dai genitori. Sono rimasti per tutta la notte sotto interrogatorio in Questura. Potrebbero essere accusati di omicidio pluriaggravato in concorso. La pista della droga

Luca Sacchi due Fermati per l'omicidio di Roma : «Si conoscevano - incontro per droga». Si cerca la pistola : Sono stati fermati nella notte i due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso durante una rapina alla Caffarella con un colpo alla nuca mentre tentava di difendere la...

Luca Sacchi due Fermati per l'omicidio di Roma : «Si conoscevano - incontro per droga». Si cerca la pistola : Sono stati fermati nella notte i due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso durante una rapina alla Caffarella con un colpo alla nuca mentre tentava di difendere la...

Ragazzo ucciso a Roma - Fermati due ragazzi di 21 anni : Ci sono due fermi per la morte di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola davanti a un pub di Roma (LA RICOSTRUZIONE - IL RACCONTO DELLA FIDANZATA). Il provvedimento è arrivato al termine del lungo interrogatorio iniziato in mattinata in Questura. I due hanno entrambi 21 anni, uno è incensurato, l'altro ha precedenti penali per droga. I sospettati sono stati individuati dopo essere stati denunciati alla ...

Luca Sacchi ucciso a Roma - Fermati due ventunenni : «Incontro per comprare droga». Sequestrata la Smart con la quale sono fuggiti : sono stati fermati nella notte di due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso durante una rapina alla Caffarella con un colpo alla nuca mentre tentava di difendere la...

Luca Sacchi ucciso a Roma - Fermati due ventunenni : «Incontro per comprare droga». Sequestrata la Smart con la quale sono fuggiti : sono stati fermati nella notte di due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso durante una rapina alla Caffarella con un colpo alla nuca mentre tentava di difendere la...

Luca Sacchi ucciso a Roma - due Fermati in Questura : «Incontro per comprare droga». Il sospetto killer denunciato dalla madre : Sono stati fermati nella notte di due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso durante una rapina alla Caffarella con un colpo alla nuca mentre tentava di difendere la...

Ragazzo ucciso a Roma - Fermati due ventenni. Spunta la pista dello scambio di droga finito male : Luca Sacchi, personal trainer di 24 anni, è stato ammazzato con un colpo di pistola mentre difendeva la fidanzata

Luca Sacchi occiso a Roma davanti alla fidanzata - la svolta. Due ragazzi Fermati : hanno 20 e 21 anni. Chi sono : Interrogate due persone sospettate di essere quelle che mercoledì sera a Roma, vicino al Parco della Caffarella, avrebbero aggredito Luca Sacchi e la fidanzata Anastasia. Lo riferiscono fonti investigative. I carabinieri, insieme al magistrato, stanno ascoltando un uomo nell’ambito delle indagini sull’aggressione al 24enne Romano, morto dopo essere stato ferito alla testa da un colpo di pistola. La Procura indaga per omicidio volontario. E ...

Luca Sacchi ucciso a Roma - due Fermati in Questura : «Incontro per comprare droga». Il sospetto killer denunciato dalla madre : Sono stati fermati nella notte di due sospettati per l'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso durante una rapina alla Caffarella con un colpo alla nuca mentre tentava di difendere la...