Politi | raggi deve bloccare procedura licenziamento collettivo

Ex Cinema Palazzo - Politi-Cerquoni : Centri sociali occupano e Raggi muta : Roma – Arrivano le parole di Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Campidoglio, e di Flavia Cerquoni, referente della Lega per la città di Roma, in merito all’occupazione dell’ex Cinema Palazzo a San Lorenzo: “E’ dal 2011 che lo stabile del Cinema Palazzo è stato occupato abusivamente da vari Centri sociali, finalmente il 15 ottobre una sentenza della Corte d’Appello di Roma, dando ragione ai proprietari dello stabile ne ...

Politica Roma. Pelonzi (PD) : “Raggi ora basta! Salvini giù le mani da Roma!” : Politica Roma – Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi. “Ha ragione il segretario Zingaretti: la Raggi risolva i problemi, se ne e’ capace. Un sindaco deve governare. Se poi non e’ capace, se ne deve andare. Basta parole, ora vogliamo i fatti”. “Il Pd vuole i fatti – prosegue – e li pretende sia dal livello nazionale fino a quello cittadino. Il nostro giudizio sulla ...

Politi : depositata mozione per dimissioni Raggi : Roma – Dopo l’ennesimo disastro sulla città, con le dimissioni dell’intero CDA dell’azienda AMA, abbiamo protocollato oggi la mozione di sfiducia al Sindaco Raggi. Sui rifiuti il fallimento più grande, culminato con l’allarme lanciato dall’ Ordine dei Medici di Roma e provincia di un vero e proprio rischio sanitario per la città. Sullo smaltimento nessuna strategia, in perfetta sintonia con Nicola Zingaretti. ...

Bordoni : Raggi si dimetta - Roma sempre al centro del dibattito Politico per gestione avvilente della Città : Roma – Roma è sempre al centro del dibattito politico perché la gestione della Città è stata di per sé una cosa avvilente. Le dichiarazione del Cda dimissionario mettono a nudo che il patto tra Virginia Raggi e la municipalizzata dei rifiuti era inesistente. L’Ad dimissionario Longoni ammette di non essere mai riuscito a parlare con Raggi e dichiara che la Capitale tra pochi giorni rischia il tracollo. La Raggi probabilmente ...

Politi : città fa schifo - presenteremo sfiducia a sindaca Raggi : Roma – Le dimissioni del CDA di AMA certificano il fallimento del Sindaco Raggi. La città fa schifo e il Sindaco con i suoi assessori ha solo peggiorato la situazione. Non essere in grado di approvare il bilancio 2017 manifesta tutta l’inettitudine amministrativa di questa giunta. Entro la settimana depositeremo in aula una mozione di sfiducia al M5S. Sui rifiuti nessuna strategia, in perfetta sintonia con Nicola Zingaretti. Ora ...

Politi : Raggi e Zingaretti penosi : Roma – Negli ultimi due mesi sono stati in silenzio per consentire l’alleanza dei cinque stelle in Regione Lazio con il PD, ora che come al solito la situazione dei rifiuti sta nuovamente precipitando, tornano a beccarsi. Un Sindaco e un Governatore che pensano solo alla stabilità delle loro maggioranze e mai ai problemi della città. Nessun impianto e nessuna soluzione, questo è l’unico risultato della penosa gestione ...

Roma - Bugani è il nuovo capo staff della Raggi. “Svolta Politica in vista del finale di mandato” : Massimo Bugani è il nuovo capo dello staff di Virginia Raggi a Roma. Il consigliere comunale di Bologna e membro dell’associazione Rousseau, era momentaneamente uscito di scena ai primi di agosto, dopo una furibonda lite con l’allora vicepremier Luigi Di Maio, di cui era capo segreteria, e poi era tornato durante la crisi di governo. Un rapporto, quello con il capo politico del M5s, esploso – a suo dire – dopo un’intervista in cui Bugani ...

La surreale “fase Politica” di Raggi a Roma non scatena le pernacchie del Pd : Roma. Non si sa se ridere, o toccare ferro. “E’ finita la fase tecnica, inizia quella politica”, ha annunciato ieri Virginia Raggi mentre silurava altri quattro assessori della sua disgraziatissima giunta e confermava un po’ l’idea diffusa che licenziare assessori sia in realtà il suo unico impegno

Rimpasto Roma - Raggi promuove i Politici per assicurare gli equilibri in maggioranza : Un Rimpasto atteso da novembre scorso che si concretizza quando manca poco più di un anno e mezzo dalla fine del mandato in Campidoglio. “Una svolta politica”, l’ha definita il capogruppo pentastellato Giuliano Pacetti durante l’annuncio ufficiale in Aula Giulio Cesare. Perché, al netto delle (tante) sostituzioni operate da Virginia Raggi in questi oltre 3 anni passati alla guida della città di Roma, si tratta della prima vera operazione ...

Raggi cambia 4 assessori in giunta : "Oggi avviamo una nuova fase Politica" : Atteso da quasi un anno, dai giorni successivi all'assoluzione nel processo di primo grado con l'accusa di falso a carico della sindaca, oggi è arrivato il rimpasto di giunta a cui Virginia Raggi lavorava da tempo. Dopo oltre 3 anni di giunta la prima cittadina M5s ha scelto di concludere l'ultimo anno e mezzo del suo mandato con una squadra composta esclusivamente da esponenti politici. Diventano così 13 gli assessori ad essere transitati e ...

Nuova Giunta per la Raggi : fuori quattro tecnici e dentro i Politici : Rimpasto nella Giunta Raggi. Per dare avvio a una fase politica, escono dall’esecutivo capitolino quattro “tecnici” per fare posto ad assessori di estrazione politica. Via Laura Baldassarre, Flavia Marzano, Rosalba Castiglione e Margherita Gatta. Entrano Pietro Calabrese che guiderà l’Assessorato ai Trasporti, Valentina Vivarelli al Patrimonio e Politiche abitative mentre al Sociale arriva Veronica Mammì.La ...

Roma - mega rimpasto nella giunta Raggi : via quattro assessori tecnici - entrano i “Politici” : Via Laura Baldassarre, Flavia Marzano, Rosalba Castiglione e Margherita Gatta. entrano Pietro Calabrese che guiderà l’Assessorato ai Trasporti, Valentina Vivarelli al Patrimonio e Politiche abitative mentre al Sociale arriva Veronica Mammì. E’ il risultato del mega rimpasto nella giunta guidata da Virginia Raggi: escono dall’esecutivo capitolino quattro ‘tecnici’ per fare posto ad assessori di estrazione politica. La sindaca di ...

