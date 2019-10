Maltempo Torino | piogge fino a domattina | 170 mm in Val di Lanzo

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Sono state le valli torinesi le più colpite daldelle ultime 24 ore: la stazione meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato 168 millimetri di pioggia a, 158 a Corio, 151 a Varisella. Le precipitazioni proseguirannoalla mattinata di venerdì, quando la depressione si sposterà verso sud. Il tempo tornera’ cosi’ sereno, grazie – spiega Arpa – alla saldatura tra l’anticiclone delle Azzorre e un promontorio di alta pressione sull’Europa orientale. Le temperature massime torneranno a 20-21 in pianura e bassa collina, 10 gradi a quota 2000 metri di altitudine. Lo zero termico risalira’a 400 metri domenica prossima. L'articolo, 170 mm in Val diMeteo Web.

