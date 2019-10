Immigrati | arrestati i furbetti dell' accoglienza Matteo Salvini li aveva

Famiglia in vacanza in Canada oltrepassa accidentalmente il confine - arrestati come Immigrati clandestini negli USA : “Trattati come criminali” : Una Famiglia londinese è stata arrestata negli Stati Uniti per aver accidentalmente oltrepassato il confine dal Canada dopo aver sbagliato strada. Il 3 ottobre, David Connors, 30 anni, e la moglie Eileen, 24, sostengono di essere stati arrestati con il figlio di 3 mesi dopo aver cambiato strada per evitare un animale a Vancouver, deviando su una strada non segnalata. Sono stati fermati dalla polizia, che ha detto loro che avevano attraversato un ...