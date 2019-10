Il Napoli sogna Ibrahimovic | Ancelotti preparerebbe una squadra da scudetto con lo svedese

Gazzetta esalta il Napoli : “Ci voleva - vittoria fuori casa pirotecnica e sfrontata! Ora bisogna solo impegnarsi per buttare la qualificazione…” : La Gazzetta dello Sport elogia il Napoli dopo la vittoria sul Salisburgo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola elogia gli azzurri per la vittoria in casa del Salisburgo dal sapore speciale. Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Napoli concreto, forte, decisivo. Ci voleva una vittoria così fuori casa, pirotecnica e sfrontata. Ci voleva per dimostrare che se vogliono, le squadre italiane possono. Il Napoli passa a Salisburgo, a casa ...

Serie A - 8giornata/ Napoli-Verona in campo : Juventus-Bologna 'sognando' Ibra : Serie A, 8giornata in corso: pareggio pirotecnico per 3-3 tra Lazio e Atalanta. Oggi anche Napoli-Verona e Juventus-Bologna.

Per ascoltare i complimenti al Napoli bisogna sintonizzarsi su Radio Rossonera : Oggi Radio Rossonera, nel programma Radiografie, ha intervistato il preparatore atletico del Napoli Francesco Mauri. Le sue dichiarazioni le trovate in quest’articolo del Napolista. Ma è un altro aspetto che ci ha colpiti e anche molto intristiti. In studio c’erano il direttore di Radio Rossonera Pietro Balzano Prota e il dottor Alessandro Molinaro (che è appunto un medico e sa di cosa si parla quando si discute di preparazione ...

Lozano incanta con il Messico e a Napoli sognano di vederlo giocare così : Lozano continua ad incantare in Messico, scrive la Gazzetta dello Sport, dopo la prestazione dell’attaccante del Napoli nella sua Nazionale contro il Bermuda. l’attaccante del Napoli è considerato la stella, il talento emergente di un calcio che ha avuto in Hugo Sanchez, la migliore espressione della propria storia. Questo entusiasmo ha in qualche modo rincuorato anche i tifosi del Napoli che dopo la brillante partenza contro al Juve ...

Milik : “Al Napoli non ha senso cercare scuse bisogna conquistarsi il posto” : Arek Milik ha parlato ieri dal ritiro della nazionale polacca al portale Przeglad Sportowy Il centravanti del Napoli riconosce di non stare attraversando un momento facile ma è convinto che il lavoro, la responsabilità, la pazienza e la serenità lo aiuteranno a raggiungere il suo obiettivo. “Se mi arrabbiassi con l’allenatore non ne ricaverei nulla” Insistendo e lavorando, i risultati, dice, arriveranno sicuramente. Resta la delusione per aver ...

Napoli-Brescia – GdS : “Vittoria non meritata. Troppa sofferenza al San Paolo. In Belgio bisogna vincere senza se e senza ma” : Napoli-Brescia – Dura l’analisi de La Gazzetta dello Sport che giudica non merita la vittoria del Napoli al San Paolo contro il Brescia di Corini. Napoli-Brescia – La rosea fa un’analisi a specchio, da un lato Mertens, Di Lorenzo ed un San Paolo finalmente pieno a spingere gli azzurri. Dall’altra un secondo tempo che suscita parecchi interrogativi. protanista Vittoria non meritata “Tre punti, un San ...

Napoli-Brescia - Ancelotti : “Bisognava chiudere la partita. Inter-Juventus? Io penso…” : “La sofferenza è normale se non le chiudi queste partite. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, poi c’era molto caldo ed è stato un sforzo notevole. Diciamo che sono soddisfatto”. Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria sofferta contro il Brescia. “Mertens-Llorente? Llorente è un tipo di giocatore nuovo per caratteristiche, può giocare con tutti anche con Milik e ...

Alvino : “Napoli formazione anti-Brescia - simile a quella vista col Lecce. Netto il fallo su Llorente bisognava protestare subito. Multa Koulibaly…” : Alvino sul fallo subito da Llorente e sulle ultime di formazione per Napoli-Brescia Il giornalista di TV Luna Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”, per parlare del fallo su Llorente e per qualche notizia sulla possibile formazione azzurra contro il Brescia. Ecco quanto ha detto: “Multa per Koulibaly? Sono questioni interne al club, c’è un regolamento e vedremo se la ...

Nicchi : “Giusto ripetere il rigore in Lecce-Napoli. Quando c’è una regola bisogna applicarla” : Il presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, ha parlato in diretta a Radio Punto Nuovo. Per quanto riguarda la Sala Var, ha chiarito che mancano solo alcuni permessi già richiesti, ma che per il resto è completa: “Il Presidente Federale conta di metterla a nostra disposizione per la prima partita di ritorno del campionato. Potremo interagire con società, spettatori e tesserati. Potremo dare informazioni a tutti gli utenti. Nella Var Room ...

LIVE Napoli-Liverpool 0-0 - Champions League in DIRETTA : Lozano e Mertens in attacco - il San Paolo sogna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Si prevede una partita giocata sopratutto sulle corsie esterne dove Salah e Mané contro Insigne e Callejon daranno vita ad un match spettacolare. 20.35 L’anno scorso in Champions League, il Napoli ha vinto contro il LIVErpool per 1-0 in casa. 20.28 A disposizione per le due squadre: Napoli: Ghoulam, Maksimovic, Elmas, Llorente, Milik, Ospina. LIVErpool: Lovren, Gomez, Lallana, ...

Radio Marte – Rinaudo : “Il Napoli ha sicuramente più qualità - bisogna migliorare nel collettivo” : A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Leandro Rinaudo, ex difensore di Napoli e Juventus ora direttore sportivo del Palermo: “É ancora troppo presto per dire se il Napoli di quest’anno sia più forte di quello dello scorso anno, di certo ha più qualità ma alla il collettivo fa la differenza. Manolas credo sia uno dei difensori più forti della serie A, eppure il numero di reti incassate sono ben 7 in 2 partite, per cui ...

Napoli - entusiasmo Llorente : “Fondamentale Ancelotti”. E sullo scudetto fa sognare i tifosi… : Torna a giocare in Italia Fernando Llorente. L’attaccante spagnolo, dopo l’esperienza alla Juve di qualche anno fa, è stato acquistato dal Napoli. Queste le sue parole nella conferenza stampa di presentazione. “Ho aspettato tre mesi il Napoli perché è una grandissima squadra, la seconda in Italia in questi ultimi anni e avevo tanta voglia di tornare a giocare qui e giocare la Champions League. Ho avuto tante opzioni ma ...