Fognini-Krajinovic oggi | Atp Basilea 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Fonte : oasport

(Di giovedì 24 ottobre 2019), alle ore 20.30 circa, Fabioscenderà in campo per affrontare il serbo Filip, nel match valido per gli ottavi di finale dell’ATP di tennis a(Svizzera). L’azzurro, dopo essersi imposto contro l’australiano Alexei Popyrin, vuol dare seguito alle proprie prestazioni confrontandosi con il n.46 del mondo e mettendo nel mirino la qualificazione ai quarti di finale del torneo svizzero. Un solo precedente tra l’azzurro e il balcanico, risalente però a ben 5 cinque anni fa e sulla terra rossa di Amburgo (Germania). Un contesto, quindi, completamente diverso da quello che i due tennisti dovranno affrontare. Il ligure, sulla carta, è nettamente favorito e vuol vincere per mantenere intatte le speranze di qualificazione alle ATP Finals di Londra., Atpd’inizio ein tv e ...

zazoomnews : Tennis ATP Basilea 2019: risultati di mercoledì 23 ottobre. E’ Krajinovic l’avversario di Fognini al secondo turno… - zazoomblog : Tennis ATP Basilea 2019: risultati di mercoledì 23 ottobre. E’ Krajinovic l’avversario di Fognini al secondo turno… - SchwoarzMola : RT @lorenzofares: BUONA LA PRIMA ?? A Basilea @fabiofogna ???? parte molto bene: 62 64 al #NextGenATP Popyrin ???? e 2T in tasca vs uno tra Dj… -