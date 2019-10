Ecco il ciucciotto con i sensori che misurano il livello di glucosio | per la diagnosi e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) I bioindossabili che monitorano in modo non invasivo la salute e il fitness sono ormai popolari fra gli adulti. Realizzare una tecnologia analoga per i neonati è difficile, perché i dispositivi sono spesso ingombranti o hanno superfici rigide che potrebbero danneggiarne la pelle. I ricercatori della American Chemical Society hanno trovato una soluzione integrando lastica in un. Ha la capacità di tenere traccia in tempo reale dei livelli dinella saliva e potrebbe aiutare a nellae nella cura precoce del diabete. Isono una parte importante della diagnostica neonatale, anche perché i piccoli non possono comunicare. Quelli realizzati finora si basano su adesivi per la pelle o sono soluzioni integrate negli indumenti. L’impiego di queste soluzioni a lungo termine, tuttavia, arreca disagio ai piccoli pazienti. Inoltre, i prodotti ...

