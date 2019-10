Coppa del mondo per club | dal 2021 si cambia Si terrà in Cina con 24 partecipanti

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : Federica Brignone nella piena maturità agonistica. Motivazioni sempre più ambiziose per restare al vertice : Federica Brignone arriva alla stagione di Coppa del Mondo che sta per cominciare con la disputa del gigante di apertura di Soelden di sabato prossimo con i migliori auspici da tre anni a questa parte. La 29enne valdostana di La Salle ha infatti potuto finalmente allenarsi in modo completo sulle nevi dell’emisfero australe dopo che nelle due estati precedenti le era stato impedito da problemi fisici: nel 2018 non era nemmeno andata in Argentina ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : Federica Brignone nella piena maturità agonistica. Motivazioni sempre più ambiziose per restare al vertice : Federica Brignone arriva alla stagione di Coppa del Mondo che sta per cominciare con la disputa del gigante di apertura di Soelden di sabato prossimo con i migliori auspici da tre anni a questa parte. La 29enne valdostana di La Salle ha infatti potuto finalmente allenarsi in modo completo sulle nevi dell’emisfero australe dopo che nelle due estati precedenti le era stato impedito da problemi fisici: nel 2018 non era nemmeno andata in Argentina ...

Coppa del Mondo per club a 24 squadre nel 2021 in Cina : E’ stata assegnata dalla Fifa l’edizione inaugurale della sua Coppa del Mondo per club a 24 squadre alla Cina, unica

In Cina la prima edizione della Coppa del Mondo per club. Infantino : "Decisione storica" : La Fifa ha assegnato alla Cina l’edizione inaugurale della Coppa del Mondo per club a 24 squadre: lo ha annunciato il presidente dell’associazione Gianni Infantino, definendola una “decisione storica”. Il nuovo torneo, ha aggiunto Infantino in conferenza stampa a Shanghai, “sarà capace di coinvolgere chiunque, sarà la prima competizione che vedrà in campo i migliori club del ...

Sarà la Cina ad ospitare la Coppa del Mondo per club a 24 squadre : L’edizione inaugurale della Coppa del Mondo per club a 24 squadre è stata assegnata alla Cina. Lo ha annunciato il presidente della Fifa, Gianni Infantino, a Shanghai. Lo scrive Repubblica.it. Infantino ha parlato di una “decisione storica” “Il nuovo torneo Sarà capace di coinvolgere chiunque, Sarà la prima vera una competizione che vedrà in campo i migliori club del Mondo”. Il torneo avrà inizio tra giugno e luglio ...

Calcio - in Cina la prima edizione della Coppa del Mondo per club 2021 con 24 squadre : La decisione di assegnare i diritti alla Cina è stata annunciata a Shanghai al termine del voto del consiglio direttivo della Fifa. Il torneo sostituisce la Confederations Cup. Infantino: «Decisione storica»

Coppa del mondo per club - nasce il nuovo torneo a 24 squadre : l’esordio in Cina nel 2021 : Una volta si chiamava Coppa Intercontinentale ed era la sfida tra la vincitrici della Champions League (o Coppa dei Campioni) e della Copa Libertadores. Dal 2005 si chiama Coppa del mondo per club e si è allargata anche ai campioni centro-nordamericani, a quelli africani, a quelli asiatici e a quelli dell’Oceania, oltre a veder partecipare la squadra vincitrice del campionato della nazione ospitante. Dimenticate anche tutto questo: dal ...

Sci alpino - le favorite della Coppa del Mondo di gigante 2019-2020 : Mikaela Shiffrin favorita. Vlhova e Brignone guidano il gruppo delle rivali : Sabato ricomincia la caccia a Mikaela Shiffrin. Come di consueto la Coppa del Mondo di sci alpino inizia con il gigante femminile di Soelden e dal ghiacciaio del Rettenbach riparte la sfida alla campionessa americana. Proprio in questa specialità si prospetta una sfida molto interessante, visto che sono molte le avversarie che possono impensierire la nativa di Vail. Shiffrin si presenta ai nastri di partenza con il ruolo di favorita, in virtù ...

Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2019-2020 : date - programmazione tv e appuntamenti in Italia : Comincia sabato con il gigante femminile da Soelden la Coppa del Mondo di sci alpino. Come sempre dal Rettenbach comincia quella che è la 54esima edizione, che terminerà a Cortina d’Ampezzo il 22 marzo 2020. In campo maschile sono in programma 45 gare (10 discese libere, 8 supergiganti, 9 slalom giganti, 12 slalom speciali, 3 combinate, 3 slalom paralleli), spalmate in 23 diverse località. In campo femminile, invece, sono in programma 41 ...

Riparte la Coppa del Mondo di sci. E Sofia Goggia approda in radio : Sofia Goggia, oro in discesa libera alle OlimpiadiSofia Goggia, oro in discesa libera alle OlimpiadiSofia Goggia, oro in discesa libera alle OlimpiadiSofia Goggia, oro in discesa libera alle OlimpiadiSofia Goggia, oro in discesa libera alle OlimpiadiSofia Goggia, oro in discesa libera alle OlimpiadiSofia Goggia, oro in discesa libera alle OlimpiadiSofia Goggia, oro in discesa libera alle OlimpiadiSofia Goggia, oro in discesa libera alle ...

Sci alpino - i favoriti per la Coppa del Mondo 2019-2020 di gigante : duello tra Kristoffersen e Pinturault : Domenica riparte la Coppa del Mondo maschile di sci alpino e come sempre si comincia con l’antipasto del gigante di Soelden con il Rettenbach pronto a dare il via alla nuova stagione. In questa specialità sarà la prima tappa di un lungo duello che continuerà per tutto l’anno, quello tra Henrik Kristoffersen ed Alexis Pinturault. L’addio di Marcel Hirscher lascia le porte aperte a coloro che sono stati i grandi rivali del ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : tutti i giovani italiani da seguire. Vinatzer - Buzzi e Maurberger i più attesi : Nelle immediate vicinanze dell’inizio della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 scopriamo quali potranno essere i giovani più interessanti in campo maschile. Su tutti, ovviamente, Alex Vinatzer, 20enne altoatesino di Selva di Val Gardena medaglia d’oro in slalom ai Mondiali juniores in Trentino dello scorso febbraio, che si è anche già messo in luce in Coppa del Mondo con quattro piazzamenti nei top 20 e che agli ultimi Mondiali ...

Sci alpino : ispezione Fis a Cortina per verificare la preparazione delle Finali di Coppa del Mondo 2020 : Il percorso di avvicinamento alle Finali di Coppa del Mondo 2020 (dal 18 al 22 marzo) e ai Campionati del Mondo 2021 (dal 9 al 21 marzo) di sci alpino prosegue in quel di Cortina d’Ampezzo, sede dei prossimi due grandi eventi del Circo Bianco. Queste due competizioni rappresenteranno anche una sorta di prima prova generale in vista dell’appuntamento con i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, perciò la FIS ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : la stagione chiave di Marta Bassino. Continuità e costanza per diventare grande : E’ ormai da qualche anno che la aspettiamo ma quella che sta per iniziare potrebbe essere la stagione del salto di qualità per Marta Bassino. La cuneese di Borgo San Dalmazzo quest’estate si è allenata per un mese sulle nevi argentine di Cerro Castor, vicino a Ushuaia, insieme a due fuoriclasse del calibro di Sofia Goggia e Federica Brignone, con cui ha fatto tripletta nel gigante di Aspen del 19 marzo 2017, e ha trovato le condizioni ...