Morte Mario Biondo | colpo di scena nel caso del cameraman morto in Spagna La conferma

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) In pochi, sin dal primo momento, avevano creduto alla tesi del suicidio di, ilsiciliano trovato senza vita in circostanze misteriose nel 2013 a Madrid. Secondo la mamma, il papà, la sorella e gli amici,non avrebbe avuto alcun motivo per suicidarsi: aveva lavorato comea “L’Isola dei Famosi”, aveva appena finito una puntata di “Masterchef” ed era entusiasta della sua vita. Viveva con la moglie, la conduttrice televisiva Raquel Sanchez Silva, in un appartamento di Madrid dove poi verrà ritrovato cadavere. Poggiato di spalle a una libreria con una pashmina al collo. Per le autorità spagnole fu suicidio, così come per i pm di Palermo che avevano chiesto l’archiviazione. Poidicon il procuratore generale Gozzo che ha avocato il fascicolo e disposto una nuova autopsia.Troppi i punti oscuri a partire dalla posizione del cadavere. E poi: ...

sietefolli : @mario_ciliberti @Rita27546 Grazie per l imbecillità ma è ciò che penso.chi uccide qualsiasi essere vivente ,quindi… - MARIO_DerFriaul : RT @Signorino978: Questa non è ignoranza, è peggio. Ovunque passano lasciano solo morte, distruzione, malattie e miseria - MARIO_DerFriaul : RT @carmenzarc1: È morto il bambino caduto dalle scale della scuola Pirelli a Milano RIP. Angelo ?????? -