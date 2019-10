Monza | pianifica via sms l’aggressione al suo ex fidanzato | arrestata 19enne e due

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Avevato tutto, stando alla procura di, Marina Spinelli, 19 anni, studentessa,per tentato omicidio. La ragazza originaria di Sesto San Giovanni in un sms avrebbe dato l’ordine per una aggressione: “Deve morire a calci in bocca, deve finire nel sangue”. Come riporta il Corriere della Sera, la ragazzina dagli inquirenti è considerata la mandante dell’aggressione avvenuta nei giardini di San Rocco ail 15 settembre scorso quando davanti ai bambini con i loro genitori, un 27enne del quartiere, è stato accoltellato sette volte da altri due giovani. Di fianco alla vittima, la ragazza che assisteva impassibile alla scena prima di andarsene via con gli aggressori. La vittima, salvo grazie al tempestivo trasporto all’ospedale Niguarda di Milano, sarebbe caduto nella trappola della sua ex fidanzata e del suo nuovo, uno dei ...

