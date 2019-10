Libra? «Potrebbe non funzionare» Parola di Zuckerberg

Una moneta digitale stile Libra Potrebbe sostituire il dollaro? : Dollari (Photo: Pixabay) Se non puoi combatterla, imitala. Così si potrebbe riassumere l’idea del governatore della Banca d’Inghilterra, Mike Carney, di istituire una moneta digitale globale per ridurre da una parte il potere del dollaro come valuta di riferimento e l’ascesa dello yuan cinese, e dall’altra per contrastare i rischi connessi a un eccessivo potere della criptovaluta Libra dopo che avrà iniziato il suo corso. Secondo quanto ...