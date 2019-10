L' allarme di Di Matteo e Ardita | Dopo la Consulta sull' orgastolo ostativo | la mafia

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) C’è il rischio di una “riorganizzazione di Cosa Nostra” e che riesca a raggiungere lo scopo che si era data con le stragi. “Nessun regalo alla”; “nella sostanza cambierà pochissimo”. La sentenza dellache apre ai permessi per gli ergastolani per, oltre alla politica spacca anche la magistratura.L’più forte arriva da due consiglieri del Csm, in un recentissimo passato in prima linea nella lotta ai clan, Nino Die Sebastiano. “La sentenza dellaapre un varco potenzialmente pericoloso, ponendo fine all’automatismo che caratterizza l’ergastolo. Dobbiamo evitare che si concretizzi uno degli obiettivi principali che lastragista intendeva raggiungere con gli attentati degli anni ’92-’94″, avverte Di, che si ...

