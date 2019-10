La mostra su Leonardo al Louvre tra “chiarezza” e “pedagogia”

Tutto pronto per la mostra evento su Leonardo da Vinci al Louvre : Decine di straordinarie opere di Leonardo da Vinci, alcune prestate dalla Regina Elisabetta e da Bill Gates, resteranno in esposizione temporaneamente al Louvre nella grande mostra-evento per celebrare il 500esimo anniversario della morte del grande artista. L'esposizione, che sarà inaugurata il 24 ottobre, chiamata semplicemente "Leonardo da Vinci" offre un quadro completo sul genio con oltre 160 pezzi tra opere, disegni e sculture di Leonardo ...

Florence Biennale - al via la mostra di arte contemporanea e design in nome di Leonardo. Internazionale? Di più : 747 espositori da 78 Paesi : “Ars et Ingenium. Similitudine e Invenzione. Celebrando Leonardo da Vinci”. È il tema della dodicesima edizione di Florence Biennale, la mostra internazionale di arte contemporanea e design, una delle più importanti d’Italia, che fino al 27 ottobre al padiglione Spadolini della Fortezza da Basso di Firenze, accoglierà 747 espositori provenienti da 78 Paesi. Il paese più rappresentato in entrambe le sezioni è sempre l’Italia con 66 ...

A Firenze Aboca mette in mostra la botanica di Leonardo : Capire da dove veniamo e dove andiamo. E' il grande respiro della mostra "La botanica di Leonardo. Per una nuova scienza tra arte e natura", allestita nel complesso monumentale di Santa Maria Novella, a Firenze, dove Leonardo visse nel periodo in cui lavorava alla Battaglia di Anghiari. Al culmine delle celebrazioni leonardiane, la mostra, curata da Stefano Mancuso, Valentino Mercati, e Fritjof Capra, nasce dalla fusione di intenti tra Comune ...

La botanica di Leonardo in mostra a Firenze : La botanica di Leonardo in mostra a Firenze.Al culmine delle celebrazioni leonardiane, si apre domani, venerdì 13 settembre a Firenze

Una grande mostra esplora gli studi botanici di Leonardo : Firenze, 12 set. – (AdnKronos) – Una grande mostra esplora gli studi botanici di Leonardo da Vinci, poco noti malgrado l’enorme fama del genio toscano. E, soprattutto, che approfondisce il suo pensiero scientifico ‘universale, così ricco di implicazioni per noi contemporanei costretti a ripensare in profondità il rapporto fra uomo e natura. “La botanica di Leonardo. Per una nuova scienza tra arte e ...