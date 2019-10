Incidente tra tir | due feriti | uno trasportato in codice rosso

Milano : Incidente tra auto e tir - 2 morti : Milano, 21 ott. (Adnkronos) - Due persone sono morte a causa di un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale est, nei pressi dell'uscita Cascina Gobba di Milano. Nell'incidente, che ha bloccato per alcune ore il traffico, sono state coinvolte due auto, un tir e un furgone. In una delle due c'era

Tragico Incidente in provincia di Parma : auto esce di strada e muore un bambino di 3 anni : Secondo le prime ricostruzioni, il bambino era seduto sul seggiolino nel sedile posteriore quando l'auto ha imboccato la rampa di accesso ad un cavalcavia, ma è uscita di strada cadendo nel canale sottostante. Sono intervenuti subito sul posto i soccorritori, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Google Maps rende più semplice segnalare un Incidente per strada : Google Maps inserisce nuove possibilità di segnalazioni sul percorso (screenshot dall’app) Google ha semplificato il sistema grazie al quale gli utenti possono segnalare gli incidenti e le interruzioni di percorso su Google Maps. Sebbene gli utenti Android abbiano già iniziato a sperimentare le segnalazioni sul percorso da prima dell’estate, per gli utenti iOs queste opzioni non erano ancora state introdotte. Google Maps prende quindi ...

Incidente a raffica tra via Cartia e via Cintolo a Ragusa : ora basta : Incidenti stradali a raffica tra via Cartia, via Magna Grecia e via Cintolo a Ragusa. L’ultimo ieri sera. La nota del consigliere Mario D’Asta

Incidente in strada : due vittime. Al volante un ventenne ubriaco : Redazione Tre i feriti. Il conducente arrestato per omicidio Notte di tragedia sulle strade italiane dove si è consumata l'ennesima strage del sabato sera: questa volta a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Le vittime sono due ragazzi minorenni morti dopo che l'auto sulla quale viaggiavano, in compagnia di altri tre amici, è finita fuori strada e ha preso fuoco. Al volante della vettura, una Bmw Serie 1, un ragazzo di 20anni, ...

Incidente con feriti a Ragusa : tra via Cartia e via Cintolo FOTO : Ennesimo Incidente stradale a Ragusa tra via Cartia e via Contolo. Lo scontro tra due auto, una Volkswagen Maggiolino e una Renault Megane

Palermo - due ragazzi morti in un Incidente : su Instagram il tragico brindisi in auto prima dello schianto : È di due morti e tre feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale occorso la scorsa notte a Palermo. L'auto su cui viaggiavano è finita fuori strada e si è...

Palermo - tragico Incidente nella notte : 2 ragazzi morti e 3 feriti - arrestato il guidatore : Si è chiuso con un tragico incidente che ha causato due morti e tre gravissimi feriti e, quindi, con l’arresto del giovane guidatore, il sabato sera di 5 ragazzi siciliani di Belmonte Mezzagno (Pa). Avevano trascorso una serata in centro a Palermo e, alle prime ore del mattino, hanno imboccato la strada provinciale 38 che collega il loro paese al capoluogo siciliano. Alle 4 l’auto sulla quale si trovavano, una Bmw 2000, è finita contro un ...

Incidente stradale : muore il noto fotografo Pietro Gandolfo - travolto da un’auto mentre era in moto : Secondo le prime ricostruzioni, l'Incidente sarebbe avvenuto durante una fase di sorpasso, in cui l'autovettura ha travolto il fotografo, sbalzandolo dalla sua moto. Alla guida dell'automobile una donna di 30 anni che è poi stata denunciata per omicidio stradale e guida in stato di ebrezza: infatti, dopo essere stata sottoposta al controllo dell'etilometro, è risultato che aveva valori alcolemici nel sangue superiori alla norma.Continua a leggere

Foggia - Incidente stradale sulla provinciale 141 : morti marito e moglie : Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio, sabato 19 ottobre, sulla strada provinciale 141 che collega le cittadine Foggiane di Manfredonia e Zapponeta. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, due auto, una Range Rover e una Lancia Lybra, si sono improvvisamente scontrate violentemente. Nell'impatto la Range Rover è uscita fuori strada, mentre per le persone a bordo dell'altra vettura non c'è stato nulla da fare, ...

Palermo - Incidente stradale a Belmonte Mezzagno : morti due giovanissimi - tre feriti : Un gravissimo incidente stradale si è verificato nelle prime ore del mattino di oggi, domenica 20 ottobre, a Belmonte Mezzagno, nel palermitano, dove un'auto, precisamente una Bmw, è uscita improvvisamente di strada sulla strada provinciale 38. A quanto pare, il conducente della stessa avrebbe perso il controllo del veicolo. All'interno della vettura viaggiavano cinque giovani: per due di loro purtroppo non c'è stato nulla da fare, in quanto ...

Incidente a Belmonte Mezzagno : morti due giovani - altri tre gravissimi. Hanno tutti tra i 16 e i 18 anni : Due morti e tre feriti gravissimi è il bilancio di un Incidente stradale avvenuto a Belmonte Mezzagno nel palermitano. Le vittime sono il diciassettenne Giorgio Casella e il sedicenne...

Palermo - tragico Incidente stradale : due vittime e tre feriti - un giovane morto carbonizzato : Il dramma nella notte a Belmonte Mezzagno. Le vittime sono giovanissime: Giorgio Casella di 17 anni e Kevin Vincenzo La Ciura, di 16 anni. Viaggiavano a bordo di una Bmw che è uscita fuori strada.Continua a leggere

Filippo Nardi - Incidente in motorino : "Non sono stato vittima di pirata della strada" (video) : Barbara D'Urso, nel corso dell'ultima puntata di 'Pomeriggio 5', si è collegata con Filippo Nardi, vittima, ieri mattina, di un incidente stradale:prosegui la letturaFilippo Nardi, incidente in motorino: "Non sono stato vittima di pirata della strada" (video) pubblicato su Gossipblog.it 18 ottobre 2019 18:11.