I Paesi peggiori dove essere donne | l’Italia è 28esima

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Gulalai Ismail, un’attivista pakistana, è fuggita dal suo Paese per le minacce di morte, stupro e attacchi con l’acido. Ora vive a New York,ha trovato asilo e continua a lottare per i diritti delle. Ne ricorda una, in particolare: «Aveva un piccolo pezzo di carta,aveva tracciato 25 righe». Ogni riga rappresentava un’irruzione delle forze di sicurezza pachistane, con l’unico obiettivo di molestarla sessualmente. «Era un’analfabeta», ma con quel pezzo di carta stava creando un database degli abusi, racconta Gulalai al National Geographic. «Questa è la potenza dei dati». Sono i dati che fanno la differenza, quelli che pesano negli incontri tra i grandi del mondo. Quelli che contribuiscono ogni anno a creare il Women, Peace and Security Index, l’indice della condizione dellenei varidel mondo. Il report, redatto dall’Istituto di Georgetown e pubblicato in ...

