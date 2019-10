Cosa mangeremo nel 2020? I dieci trend del cibo che ci aspettano

Fonte : wired

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) (foto: Pixabay)nel? Quali saranno le tendenze a tavola, nei ristoranti e sugli scaffali dei supermercati? Whole Foods Market prova a fare la sua previsione annuale indicando iin fatto diper l’anno che verrà (e di solito ci azzecca). Dai prodotti ottenuti con agricoltura rigenerativa (che permette cioè di recuperare terreni esausti) alle super farine, dai sapori dell’Africa occidentale ai menu gourmet per bimbi: ecco quali sono letendenze delindividuate dalla catena di supermercati bio statunitense, di proprietà del gruppo Amazon. Agricoltura rigenerativa Ci sono tante definizioni per l’espressione agricoltura rigenerativa, ma in generale si intendono le coltivazioni e gli allevamenti che mirano a recuperare terreni degradati e impoveriti da un eccessivo sfruttamento. Migliorano la biodiversità e aumentano la cattura ...

EraldoFR : Matteo 6,31 Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? 32 Di tutte… - itwasaallyellow : Comunque Sabato ho un diciottesimo di un mio compagno di classe con cui non ho tanta confidenza e mi vergogno a chi… - MEETinTORINO : Eccellenza a #TORINO e in #piemonte #visitpiemonte -