Vulcani sottomarini al largo della Calabria : “Le indagini proseguono per individuare posizione e profondità delle intrusioni”a : Si è tenuto lunedì 21 ottobre il seminario dal titolo “Il complesso Diamante-Enotrio-Ovidio: Vulcanismo pleistocenico lungo il margine settentrionale dell’offshore calabro” tenuto da Riccardo De Ritis, ricercatore INGV della sezione Roma 2. L’evento, promosso con la collaborazione del gruppo di ricerca guidato dalla docente Unical Rosanna De Rosa per il corso di laurea in Scienze Geologiche del Dibest, ha visto la partecipazione del rettore Gino ...

Ovidio - Enotrio e Diamante : alla scoperta dei 3 Vulcani sottomarini a pochi km dalla Calabria : La prima scoperta dell’esistenza dei vulcani sottomarini risale alla spedizione della nave britannica Challenger, effettuata alla fine dell’Ottocento in giro per il mondo. Da allora ad oggi le innovazioni tecnologiche per lo scandaglio dei fondali marini, le misurazioni geofisiche e le innumerevoli spedizioni scientifico-minerarie ci hanno fornito un quadro approfondito della loro presenza e della loro ubicazione in relazione alla teoria della ...

Scoperti nuovi Vulcani sottomarini nel Tirreno : Francesca Bernasconi L'Ingv ha individuato un complesso vulcano a 15 chilometri dalle coste tirreniche delle Calabria C'è un complesso vulcanico sottomarino nel Mar Mediterraneo, a pochi chilometri dalla costa tirrenica calabrese. I vulcani, fino ad ora sconosciuti, sono stati Scoperti dai ricercatori dell'Ingv, che hanno usato sonar, segnali sismici e anomalie magnetiche per individuare il complesso vulcanico. Si tratta di tre ...

I Vulcani sottomarini “sono innocui - è di quelli subaerei come Stromboli che bisogna avere paura” : “La notizia che nel Tirreno abbiamo una decina di vulcani sottomarini, tra cui il più noto è il Marsili, non è certo eclatante, perché questo lo sappiamo da molti anni“, spiega all’AGI Gino Mirocle Crisci, Rettore uscente dell’Unical, geologo ed esperto di mineralogia. “La cosa nuova, se vogliamo, è che adesso li conosciamo con un maggior dettaglio perché gli studi moderni li focalizzano meglio. Ma quello che è più ...

Scoperti Vulcani sottomarini nel Tirreno al largo della Calabria : nel team anche 2 docenti dell’Ateneo di Messina : Le proff.sse Barbara Orecchio e Debora Presti, unitamente all’assegnista Cristina Totaro, del Dipartimento di Scienze matematiche e informatiche, Scienze fisiche e Scienze della Terra dell’Ateneo di Messina, fanno parte del team che ha scoperto tre vulcani sottomarini nel Tirreno, al largo della Calabria. Le studiose, in collaborazione con ricercatori di vari Enti, in particolare l’INGV e le Università di Catania e Palermo, hanno pubblicato i ...

Il caso dei tre Vulcani sottomarini scoperti a 15 chilometri dalla costa calabrese : Uno dei più grandi complessi vulcanici sottomarini italiani, finora sconosciuto, sviluppatosi a soli 15 km dalla costa tirrenica calabrese lungo una faglia della crosta terreste. È la scoperta fatta dai ricercatori dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, illustrata in uno studio selezionato come research spotlight del mese di settembre della rivista EOS - Earth & Space Science News. Tale complesso vulcanico, ...

Tirreno - scoperti tre nuovi Vulcani sottomarini davanti alle coste della Calabria : Un nuovo enorme complesso vulcanico è stato scoperto dai ricercatori dell'Ingv vicino alla costa tirrenica calabrese: suddiviso in due macro-aree, si sarebbe sviluppato lungo una faglia della crosta terreste. La ricerca, recentemente apparsa sulla prestigiosa rivista Tectonics dell’Agu (American Geo