Genoa | ufficiale | Thiago Motta è il nuovo allenatore rossoblu

(Di martedì 22 ottobre 2019) Adesso èè ildel. L’ex centrocampista , rilanciatosi da calciatore nel nostro paese con la maglia, a qualche anno dal ritiro inizia la sua avventura da tecnico in Italia. Questo il comunicato sul sitodel. “IlCricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a, ex giocatore rossoblù nella stagione 2008/09 e reduce dai trascorsi nel Paris Saint Germain.ha diretto la ripresa odierna degli allenamenti al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai rappresentanti degli organi d’informazione è prevista mercoledì 23 ottobre, alle 14:30, presso la sala stampa della sede sociale di Villa Rostan”.L'articoloè ilCalcioWeb.

