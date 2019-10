C’è una nuova app di Google sul Play Store | ecco Cameos on Google

Dodici anni di coma - per i medici non C’è nessuna possibilità - ma il padre non vuole staccare la spina - si risveglia è dice di aver vissuto con gli angeli : Una storia incredibile e molto toccante quella di Miguel Parrondo un uomo che deve dire grazie alla caparbietà del padre se ora a 62 anni vive ancora. L’uomo ha raccontato la sua esperienza pazzesca al sito ForumLibertas. Nell’intervista. L’uomo era dato per clinicamente morto e i medici avevano intenzione di staccare la spina, ma il padre, dermatologo dell’ospedale, si è sempre opposto. L’uomo aveva 32 anni quando entrò in coma ...

C’era una volta il campionato italiano di calcio - una favola antica che non tornerà più! : EDITORIALE – C’era una volta il campionato italiano di calcio, una favola antica che non tornerà più! Eh già, non ci sono parole. Ieri sera, durante la gara Juventus-Bologna, qualche milionata di italiani ha assistito all’ennesimo delitto perpetrato nei confronti di quello che una volta era definito lo sport più bello del mondo. Minuto 93’, partita sul 2-1 per i bianconeri, mani in area di De Ligt che blocca l’azione avversaria, ...

Trizzino (M5s) : “Non esistono grandi e piccoli evasori - ma solo evasori. Peggio di non combattere una battaglia C’è solo fare finta” : Non esistono grandi e piccoli evasori, esistono gli evasori. A dirlo è il deputato del M5s Giorgio Trizzino, che così si sfila dalla linea ufficiale ribadita oggi dal Blog delle Stelle sulla manovra. “Noi siamo la voce del popolo, di quel popolo silenzioso che si sveglia la mattina e va a faticare pagando regolarmente le tasse – si legge in questa nuova dichiarazione pubblicata dal Movimento – Di quel popolo che va ad alzare la ...

Una modifica del Google Play Store rischia di far fare una figuraccia agli sviluppatori ma C’è la soluzione : In questi ultimi mesi il Google Play Store ha ricevuto diverse modifiche e una di esse riguarda uno strano cambiamento alle anteprime del changelog L'articolo Una modifica del Google Play Store rischia di far fare una figuraccia agli sviluppatori ma c’è la soluzione proviene da TuttoAndroid.

C’era una volta Meite : la parabola discendente del calciatore del Torino : La pausa per le Nazionali è servita alle squadre del campionato di Serie A per ricaricare le batterie, i club si preparano in vista della prossima giornata. Stagione fino al momento altalenante per il Torino, dopo un ottimo avvio la squadra di Mazzarri è incappata in alcune sconfitte che hanno fatto perdere posizioni alla squadra granata, nell’ultimo match la reazione e l’ottimo punto conquistato in casa contro il Napoli. ...

Lampedusa - tra i cadaveri nel relitto C’è anche una ragazzina con il viso sepolto dalla sabbia : I corpi di almeno 12 vittime del mare verranno recuperati dai sommozzatori nelle prossime ore. Oltre all'immagine di una donna abbracciata a un neonato di 8 mesi, ci sono le foto, scattate ieri, di un giovane adagiato sulla sabbia con le braccia alzate, e di altro corpo è rimasto impigliato tra le cime del barcone.Continua a leggere

Formula 1 - Hamilton esalta Bottas : “non C’è una coppia migliore della nostra - il nostro approccio funziona” : Il pilota britannico ha esaltato il compagno di squadra, sottolineando come sia sempre più veloce ogni anno di più Il titolo Costruttori è già in tasca, per quello piloti bisognerà attendere per capire chi se lo metterà in tasca tra Hamilton e Bottas. Il britannico è certamente favorito, basterà conquistare 14 punti più del compagno in Messico per festeggiare il sesto Mondiale in carriera, andando a meno uno da Michael ...

Lampedusa - trovato barcone in fondo al mare con 12 cadaveri : C’è una mamma abbracciata al figlio : Dramma al largo di Lampedusa dove è stato trovato in fondo al mare il barcone naufragato lo scorso 7 ottobre con 12 cadaveri all'interno, tra cui quelli di una donna e di un bambino. E' possibile vi siano anche altri corpi nelle vicinanze: continuano senza sosta e ricerche della Guardia Costiera.Continua a leggere

Malnutrizione : i cambiamenti climatici peggioreranno la situazione - “C’era una volta la cena” : Nel mondo 1,9 miliardi di adulti sono in sovrappeso o obesi, mentre 462 milioni sono sottopeso. Allo stesso tempo, secondo gli ultimi dati di Unicef, Oms e Banca Mondiale, oltre 200 milioni di bambini soffrono di Malnutrizione: 49,5 milioni di Malnutrizione acuta, 149 milioni cronica e 40 milioni sono in sovrappeso o obesi. È quanto emerge dalla seconda edizione del Report di Helpcode sulla Malnutrizione infantile, una fotografia preoccupante ...

Futuro in Premier League - Allegri ‘rimpolpa’ il proprio staff : secondo la stampa inglese C’è una new-entry : secondo i tabloid inglesi, Massimiliano Allegri allenerà presto in Premier League e, nel suo staff, dovrebbe entrare Patrice Evra Conclusa l’avventura con la Juventus alla fine della scorsa stagione, Massimiliano Allegri si gode alcuni mesi di relax in attesa di tuffarsi in un altro progetto, che potrebbe condurlo in Premier League. secondo la stampa britannico, la prossima tappa dell’allenatore livornese sarà il Manchester ...

Napoli - nello stesso palazzo della scuola media C’è una sala slot : genitori in rivolta ma non c’è un regolamento comunale che lo vieta : A un passo del portone della scuola c’è una sala slot. Succede a Casoria, 80 mila abitanti, in provincia di Napoli. L’istituto in questione è il “Moscati – Maglione”, una scuola media che si trova in un palazzo di proprietà di un istituto religioso. Il problema è che le suore Stimmatine hanno affittato una parte della loro struttura, adibita a locale commerciale, ad una slot. Nulla di vietato visto che la città non è dotata di un regolamento ad ...

Il meteo-climatologo Luigi Mariani a MeteoWeb : “Non C’è alcuna crisi climatica - vari effetti positivi dal riscaldamento globale” : Luigi Mariani, agrometeorologo e meteoclimatologo che insegna all’Università di Milano, in un’intervista ai microfoni di MeteoWeb ha parlato di clima e riscaldamento globale in un momento in cui l’allarmismo sul tema ha raggiunto livelli molto alti. Il Prof. Mariani ha fornito un quadro molto chiaro, partendo dalle conoscenze attuali della climatologia fino al riscaldamento in atto e ai suoi effetti sulla Terra, che non sono solo ...

Calciomercato Juventus - Paratici ha deciso : 4 cessioni a gennaio - C’è una sorpresa! : Calciomercato Juventus- Come anticipato, dopo un’estate travagliata sul fronte mercato, la Juventus è pronta a recitare una parte d’assoluta protagonista anche in vista della prossima sessione di mercato invernale. Come riportato dalle ultime indiscrezioni, i bianconeri sarebbe pronti a qualche novità, soprattutto in chiave cessioni. Certi gli addii di Perin e Pjaca. Il primo potrebbe trasferirsi al Benfica dopo il forte ...

F1 Gp Giappone - la Ferrari in pole rovina tutto. Ma almeno una consolazione C’è : La Ferrari dopo aver conquistato la prima fila in Giappone rovina tutto con una partenza sbagliata, sia di Vettel che di Leclerc. Ancora una volta la SF90 si dimostra competitiva sul giro secco in qualifica e, questa volta, a centrare la pole, è stato un convincente Sebastian Vettel. La vettura c’è, almeno come prestazione pura sul singolo giro. Su un circuito completo come Suzuka a mancare è stato il passo gara e forse quel carico aerodinamico ...