Studente muore a scuola durante lezione di ginnastica a Treviso | era in cura per forma di

Treviso - Studente 14enne muore durante la lezione di ginnastica : Stava facendo ginnastica, durante l'ora di educazione fisica, in una scuola di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Poi, si è accasciato improvvisamente. È morto così uno studente di 14 anni, che frequentava il primo anno all'Istituto. Secondo le prime informazioni, il ragazzino avrebbe accusato un malore, mentre stava facendo attività di riscaldamento, forse prima di correre una staffetta, che si svolgeva all'aperto. Non avrebbe fatto ...

Studentessa muore in classe a Salerno - un mese fa la scomparsa di un compagno : Panico e terrore all'Istituto di Istruzione Superiore Genovesi-Da Vinci di Salerno per la morte improvvisa di una sedicenne. La tragedia è successa nella mattinata di lunedì 7 ottobre mentre la ragazza, al terzo anno del percorso di studi, si trovava alla lavagna vicino alla cattedra per svolgere un esercizio di matematica. Secondo una prima ricostruzione dei fatti Melissa La Rocca, originaria di San Mango Piemonte, paesino della provincia di ...

Studente pestato da due compagni di scuola - batte la testa e muore a 13 anni : Una lite a scuola, il pugno sul volto e il dramma. Diego è morto a 13 anni per aver sbattuto la testa contro un pilastro di cemento durante un pestaggio messo in atto da due compagni di...