Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge si aggiornano ancora | ecco le patch di ottobre

Grande sbarco della beta Android 10 su Samsung Galaxy S10 in Europa il 21 ottobre : Finalmente in Europa si compie il passo decisivo verso la beta Android 10 su Samsung Galaxy S10 (intesa tutta la serie naturalmente, dunque sia il modello standard, sia quello Plus che iil più piccolo S10e). In particolare, dopo una prima apparizione della fase sperimentale in Germania la scorsa settimana, oggi 21 ottobre sono due nuovi paesi a rientrare nel programma di test. Al momento di questa pubblicazione, l'applicazione Samsung ...

Gli sconti online non si fermano mai: oggi in offerta Xiaomi Mi 9, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi MIX 3, Samsung Galaxy A50 e infine Galaxy Note 10+

A rate con TIM il Samsung Galaxy S10 ed il Huawei P30 Pro : prezzi di ottobre 2019 : Il listino dei nuovi smartphone acquistabili a rate con TIM si aggiornano ad ottobre 2019, salutando alcune vecchie conoscenze ed introducendo dei dispositivi inediti. Hanno detto addio il P20, il P20 Lite ed il P20 Pro, oltre che il Mate 20 ed il Mate 20 Pro, l'LG G7 ThinQ, lo Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Lite (oltre ad alcuni altri che non stiamo qui ad elencarvi per evitare di annoiarvi). Come riportato da 'mondomobileweb.it', fino al prossimo 27 ...

Possibilità Android 10 su Samsung Galaxy S8? Pizzicati insieme su Geekbench : I possessori del Samsung Galaxy S8 magari nemmeno lontanamente speravano che il proprio device potesse ricevere ufficialmente l'aggiornamento ad Android 10, come invece sembrerebbe essere, almeno stando a quanto trapelato da poche ore su Geekbench. Come riportato da 'SamMobile', l'ex top di gamma 2017 è stato pizzicato con a bordo l'ultima major-release del robottino verde sul noto portale di benchmarking, nonostante la politica aziendale del ...

La società fotografica statunitense VSCO ha lanciato un nuovo tema Galaxy chiamato VSCO Monochrome in un pacchetto che include icone, sfondi e una schermata di blocco animata, inoltre il tema è accompagnato dall'app VSCO per Samsung che consente di connettersi con i fotografi di tutto il mondo.

Tutti i possessori di una SIM TIM e di un Samsung Galaxy A70 potranno attivare gratuitamente la promozione DoctorTIM Mobile

Samsung Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition è disponibile da oggi all'acquisto in Italia sul sito ufficiale del produttore: ecco quali sono le sue caratteristiche e peculiarità, oltre ovviamente al prezzo di vendita.

Il Samsung Galaxy Fold riceve un aggiornamento che aggiunge importante feature provenienti dai Galaxy Note 10 e Galaxy S10

Samsung Galaxy S8 e S8+ saranno aggiornati ad Android 10? Le possibilità sono poche, ma in questi giorni è spuntato un piccolo e possibile indizio su Geekbench: vediamo di che si tratta.

Anche i Samsung Galaxy S9 no brand italiani con patch di ottobre : sorpresa per la fotocamera : Spuntano alcune interessanti informazioni per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S9 alle porte di questo weekend, almeno stando a quanto raccolto oggi 18 ottobre. Dopo avervi parlato di alcuni avvistamenti per la patch più recente tra quelle concepite dal produttore coreano per i modelli brandizzati Vodafone, come probabilmente ricorderete dal nostro articolo di pochi giorni fa, questo venerdì è importante analizzare la situazione ...

Sconto subito Mediaworld fino a 500 euro : quanto si risparmia su Huawei P30 Lite - Samsung Galaxy S10 e iPhone XR : La nuova iniziativa Sconto subito Mediaworld parte oggi 18 ottobre e proseguirà per tutto il weekend fino alla mezzanotte di domenica 20 ottobre. La promozione prevede 4 fasce di Sconto applicate immediatamente in carrello per altrettante quote di spesa dei clienti della catena di elettronica online come nei negozi fisici. Prima di scendere nel dettaglio dei migliori sconti garantiti su Huawei P30 Lite ma pure Samsung Galaxy S10 e iPhone ...

Senza anticipo le offerte Vodafone per device Huawei - Samsung Galaxy ed iPhone : una selezione : Bisogna valutare con grande attenzione oggi 18 ottobre le nuove offerte Vodafone dedicate agli utenti che stanno pensando di acquistare a rate degli smartphone Huawei, Samsung Galaxy, fino ad arrivare agli iPhone. Sul produttore cinese ed il binomio con la compagnia telefonica ci siamo soffermati poche settimane fa, parlandovi delle condizioni molto interessanti poste per l'acquisto di modelli legati alla serie P30. Oggi, però, tocca ...

Samsung risolverà un problema che permette di sbloccare i Galaxy S10 con qualsiasi impronta digitale : Giovedì Samsung ha annunciato che diffonderà un aggiornamento software per risolvere i problemi di riconoscimento delle impronte digitali degli smartphone Galaxy S10. Un’utente britannica aveva detto al tabloid Sun che il suo Galaxy S10, dopo l’applicazione di una protezione per lo schermo,

