Johnson chiede di rimettere ai voti oggi l’accordo sulla Brexit ma Bercow respinge

Brexit - schiaffo a Johnson : lui chiede il rinvio alla Ue con una lettera senza firma : LONDRA Westminster non ha esattamente bocciato l'accordo di Boris Johnson sulla Brexit, ma ha chiesto più tempo, sia per analizzarlo che per passare alla sua applicazione pratica. Un bel...

Brexit - Westminster vota il rinvio. Johnson : «Non chiederò una proroga a Bruxelles» : Brexit, a Westminster passa l'emendamento che impone lo slittamento del voto sull'accordo con Bruxelles. L'emendamento, promosso dal dissidente Tory, Oliver Letwin - che afferma di...

Brexit - qualcuno sta tentando di costringere Johnson a chiedere una proroga : Forse il 19 ottobre sapremo come Boris Johnson riuscirà a rispettare la recente legge Benn, che gli impone di chiedere all’Unione europea un rinvio della Brexit – se non riuscirà a stringere un accordo entro quella data -, e a fare contemporaneamente quanto sta promettendo da settimane ai suoi sostenitori, cioè uscire dall’Unione europea il 31 ottobre con o senza accordi. Le cose si sono complicate negli ultimi giorni perché ...

Colpo di scena : Boris Johnson chiederà un rinvio della data di Brexit : Alla fine BoJo avrebbe soltanto cercato il bluffare ma, secondo un documento governativo presentato durante un procedimento in corso in

Brexit : governo a corte Edimburgo - «Johnson chiederà proroga senza accordo» : Il governo britannico chiederà una proroga della Brexit se non si riuscirà a ottenere un nuovo accordo con la Ue e approvato dal Parlamento entro il 19 di ottobre come richiesto dal Benn Act

Boris Johnson chiederà il rinvio di Brexit - dice un documento governativo presentato durante un procedimento in un tribunale scozzese : Secondo un documento governativo presentato durante un procedimento in corso in un importante tribunale scozzese, il primo ministro britannico Boris Johnson chiederà un rinvio della data di Brexit, oggi fissata al 31 ottobre, nel caso in cui entro il 19

Il Financial Times chiede le dimissioni di Boris Johnson : Bo Jo sempre più solo. Di fronte alla sentenza della Corte suprema che ha giudicato illegale la decisione di sospendere

La Corte Suprema riapre il Parlamento britannico - ennesimo schiaffo a Johnson. E Corbyn chiede le sue dimissioni : La Corte Suprema ha giudicato "illegale" la chiusura del Parlamento britannico, decisa il mese scorso dal primo ministro Boris Johnson, infliggendo una nuova cocente umiliazione al leader Tory e segnando una vittoria per l'alleanza bipartisan che alla Camera dei Comuni sta combattendo per impedire un'uscita del Regno Unito dalla Ue senza accordo (no-deal), il 31 ottobre. Il verdetto unanime degli 11 giudici contro la sospensione fino al 14 ...

La Camera dei Lord ha approvato una legge per obbligare Boris Johnson a chiedere una proroga di Brexit nel caso non si trovi un accordo entro metà ottobre : La Camera dei Lord, la Camera alta del Parlamento britannico, ha approvato una legge per obbligare il primo ministro Boris Johnson a chiedere una proroga su Brexit se entro il prossimo Consiglio Europeo del 17 ottobre non avrà ottenuto un

Un giudice scozzese ha stabilito che Boris Johnson poteva chiedere la sospensione del Parlamento : Un giudice scozzese ha stabilito che il primo ministro britannico Boris Johnson aveva il diritto di chiedere la sospensione del Parlamento, cosa che aveva fatto la settimana scorsa per accelerare le tempistiche di Brexit. Gruppi di parlamentari di diversi partiti

Boris Johnson chiederà le elezioni anticipate se domani perderà un importante voto al Parlamento su Brexit - dicono i giornali britannici : Lunedì sera i principali giornali britannici hanno scritto, citando fonti governative, che il primo ministro de Regno Unito Boris Johnson chiederà le elezioni anticipate per il 14 ottobre se domani dovesse perdere un importante voto su Brexit al Parlamento. Il

Brexit - Johnson chiede e ottiene la sospensione del parlamento fino al 14/10 | "Oltraggio" - raccolte 220mila firme : Il premier inglese ha chiesto di sospendere i lavori a metà ottobre, alla vigilia dell'uscita dall'Europa.