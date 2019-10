Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 21 ottobre 2019) ″Èi soldati in strada”, confessa, figlia del Presidente cileno deposto nel golpe del 1973 di Pinochet, un’intervista a La Stampa. La senatrice e presidente del Partito Socialista non ha dubbi nel definire l’attuale situazione in cui versa il Cile.“In trent’anni dile forze armate erano state chiamate una sola volta, per il terremoto del 2010 per aiutare la popolazione. Oggi, invece, reprimono le manifestazioni. Il coprifuoco ha aumentato la rabbia della gente”.imputa irresponsabilità agli esponenti del governo.“Quando un ministro dice che il problema del trasporto pubblico si risolve svegliandosi prima alla mattina la gente si sente presa in giro. Ma la repressione è sbagliata e trattare tutti come delinquenti è assurdo”.La figlia di ...

HuffPostItalia : Isabel Allende: 'La democrazia cilena è malata e fragile. Terribile rivedere l'esercito in strada' - PietroPecchioni : RT @HuffPostItalia: Isabel Allende: 'La democrazia cilena è malata e fragile. Terribile rivedere l'esercito in strada' - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Isabel Allende: 'La democrazia cilena è malata e fragile. Terribile rivedere l'esercito in strada' -