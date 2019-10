Ghoulam – Problema di natura fisica per l’algerino

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Stando a quanto riportato dal portale “Gonfia la rete”, diretto da Raffaele Auriemma, Faouziè rimasto a Castel Volturno per unatletico.non è partito con la squadra per la trasferta Champions in casa del Salisburgo. “Tre operazioni al ginocchio destro nel giro di due anni. Nell’autunno 2017era uno dei migliori esterni sinistri del mondo. Dopo quella maledetta sfida in Champions contro il City al San Paolo,non si è avvicinato più a quei livelli. In serie un’operazione di ricostruzione del crociato, un intervento dopo la rottura della rotula e un lavoro di rimozione di una placca. Per tornare in campo,ci ha impiegato un anno. Ne è quasi trascorso un altro, ma della freccia scoperta da Benitez e sublimata da Sarri non si è più vista nemmeno l’ombra.è completamente sano. Il suoè atletico, ...

