Audizione in Procura per Petrachi sull’indagine aperta su segnalazione della Figc

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio ha riportato che il direttore sportivoRoma, Gianluca, è arrivato inFederale in compagnia del segretario sportivo Longo per l’sull’indaginesu. L’ipotesi è che abbia iniziato a lavorare per la Roma quando era ancora sotto contratto con il Torino. Le indagini continueranno.rischia da una multa fino a un anno di deferimento, che gli impedirebbe di svolgere il suo ruolo con la Roma. L'articoloinpersull’indaginesuilNapolista.

