Un attivista pro-democrazia è stato accoltellato a Hong Kong

Londra - l’ attivista pro-clima sale su aereo pronto al decollo. Arrestato - è un ex paralimpico : James Brown, bandito dal ciclismo paraolimpico per due anni, è attivista della “Extinction Rebellion”. Altri manifestanti hanno provato a chiudere l'aeroporto di Londra - City. Sono spaventato dalle altezze, ma questa protesta riguardava il clima e la crisi ecologica..." ha detto.Continua a leggere

Iran - morta l’attivista che si era data fuoco per protestare contro gli stadi vietati alle donne : Sahar Khodayari, 29 anni, si è data fuoco davanti a un tribunale di Teheran. Protestava contro il divieto per le donne di entrare negli stadi in Iran. Sahar è morta in un ospedale della capitale Iraniana. Aveva ustioni di terzo grado sul 90% del corpo. Questa storia è arrivata a noi attraverso social e blogger, non attraverso le cronache o le corti di giustizia di Teheran. Khodayari, nemmeno il suo nome è stato detto ufficialmente, era stata ...