Sossio Aruta e Ursula Bennardo presentano Bianca | il suo primo video

“Per te!”. Il bellissimo gesto di Simona Ventura per la piccola Bianca - la figlia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo : Pochi giorni fa è nata la figlia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Festa grande per l’ex cavaliere e la ex dama del dating show di Maria De Filippi, che hanno finalmente dato il benvenuto al frutto del loro amore. La coppia, che poco meno di un anno fa faceva fuoco e fiamme a Temptation Island Vip, aveva annunciato pubblicamente la gravidanza partecipando da ospiti a Uomini e Donne. Dopo la crisi vissuta a Temptation, infatti, erano riusciti a ...

Ursula Bennardo e Sossio Aruta/ Video dopo il parto : 'Provata ma molto felice!' : Ursula Bennardo e Sossio Aruta, il primo Video dopo il parto. 'Presto vi presenteremo la nostra Bianca. Provata ma felice'

Ursula Bennardo ha partorito : è nata Bianca/ Il dono d'amore di Sossio Aruta : Ursula Bennardo e Sossio Aruta, è nata Bianca. L'ex dama del trono over di Uomini e Donne ha partorito, l'annuncio del neopapà: 'grazie per questo dono'.

Sossio Aruta di U&D è diventato padre : la compagna Ursula ha dato alla luce la loro bimba : Oggi, venerdì 11 ottobre, Sossio e Ursula sono diventati nuovamente genitori: a quasi un anno dalla riconciliazione negli studi di Uomini e Donne, Aruta e la Bennardo hanno accolto nella loro vita la piccola Bianca. È stato l'ex cavaliere del Trono Over ad informare i fan del lieto evento: alle ore 8:38, in Puglia, è nata la bambina che la coppia ha desiderato sin dall'inizio. Sossio al settimo cielo: Ursula l'ha reso di nuovo papà Sono passati ...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo Raggianti : E’ Nata Bianca! : Cicogna in arrivo per una delle coppie più chiaccherate del trono over di Uomini e Donne. Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono diventati nuovamente genitori. E’ Nata la piccola Bianca e la coppia è raggiante e felice come non mai. Ecco tutti i dettagli! Finalmente il grande giorno è arrivato. E’ Nata la piccola Bianca, figlia di una coppia Nata a Uomini e Donne Over quella composta da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Ricordiamo che ...

Trono Over - Sossio Aruta e Ursula al settimo cielo : è nata Bianca : Sossio Aruta del Trono Over annuncia: “E’ nata Bianca, la figlia di Ursula Bennardo” Sossio Aruta ha da poco annunciato sul suo profilo Instagram la nascita della piccola Bianca. Ursula Bennardo, come dichiarato dal suo compagno, ha partorito qualche ore fa, precisamente alle otto e trenta del mattino, dopo numerosi “rinvii”. La piccola, infatti, di nascere non ne voleva proprio sapere. Tant’è che la dama ...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo - ex Uomini e donne - annunciano la nascita di Bianca : La notizia era nell'aria ed è puntualmente arrivata oggi, 11 ottobre, portando gioia tra i telespettatori di Uomini e donne. Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia, la piccola Bianca, che è venuta al mondo solo qualche ora fa. L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram del papà, che ha pubblicato uno scatto della sua mano insieme a quella della nuova arrivata. Immancabile l'emozione dell'ex ...

URSULA BENNARDO HA PARTORITO?/ Video - Sossio Aruta : 'pronti a stringerti' : URSULA BENNARDO sta per partorire. L'ex cavaliere di Uomini e donne Sossio Aruta dà il lieto annuncio su Instagram e non nasconde la sua gioia.

Sossio Aruta di Uomini e Donne : perché ha litigato con Er Faina : Uomini e Donne, Sossio Aruta senza freni: “Mi sono vendicato di Er Faina” Sossio Aruta è stato recentemente intervistato da Superguida Tv e, tra una confessione e l’altra, ha rivelato il motivo per cui lui ed Er Faina hanno litigato dopo la partecipazione di quest’ultimo a Temptation Island Vip. L’ex protagonista di Uomini e Donne non ha dimenticato le numerose critiche mosse da Er Faina lo scorso anno, quando ha preso lui ...

Sossio Aruta contro Damiano Er Faina : “E’ brutto come la morte” : Sossio Aruta prende in giro Damiano Er Faina: “E’ un poveraccio” Tra le coppie che più hanno fatto discutere i telespettatori di Temptation Island Vip c’è sicuramente quella composta da Damiano Er Faina e Sharon Macri per via di alcune dichiarazioni di lui rilasciate anni prima, dove criticava il programma e lo ridicolizzava. Alla fine Damiano ha sofferto e dopo un breve percorso è riuscito a riconquistare Sharon. ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta perde la pazienza e sbotta : “Cogl***e!” : Sossio Aruta furioso sui social: la replica dopo Uomini e Donne Sossio Aruta è stato uno degli ospiti di questa nuova stagione di Uomini e Donne. Il calciatore è ritornato in puntata a parlare del suo rapporto con Ursula Bennardo e della nascita, che avverrà a breve, della piccola Bianca. Il suo intervento però non è stato particolarmente apprezzato dal pubblico della trasmissione, che sul profilo social del calciatore lo ha gentilmente ...

Damiano Er Faina sfida Sossio Aruta : “Pure le pulci hanno la tosse” : Temptation Island Vip: Damiano Er Faina replica a Sossio Aruta Damiano Er Faina, inutile negarlo, è stato uno dei concorrenti più discussi di questa seconda edizione di Temptation Island Vip. La sua partecipazione ha scatenato non poche polemiche, anche da parte di alcuni ex concorrenti dello show. Uno tra tutti? Sossio Aruta! Il calciatore, durante la messa in onda del programma, ha più volte preso di mira l’influencer sul web e, ora ...

URSULA BENNARDO E Sossio ARUTA/ 'Litighiamo molto per la gelosia' - Uomini e Donne - : URSULA BENNARDO e SOSSIO ARUTA tornano nello studio del trono over di Uomini e Donne: annunciano la nascita di Bianca e discutono per le gelosie...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo in crisi? Lui confessa : “È faticoso” : Uomini e Donne Trono Over: Sossio Aruta parla della gelosia di Ursula Un amore litigarello quello di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La coppia è stata ospite oggi pomeriggio di Maria De Filippi e non ha nascosto gli altri e bassi della loro relazione. La gelosia sarebbe ancora un tasto dolente per i due protagonisti di Uomini e Donne che tra circa un mese diventeranno genitori della piccola Bianca e forse, proprio gli ormoni della gravidanza, ...