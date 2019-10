Protezione Civile | conclusa la prima settimana nazionale

Maltempo Liguria : sopralluoghi della Protezione Civile nelle zone a rischio : L’ondata di Maltempo che ha colpito ieri Liguria ha costretto all’evacuazione circa 15 persone nel comune di Pigna, in val Nervia, nell’entroterra imperiese. Questa mattina, alle 10:30, l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone farà un sopralluogo al guado di Serrà Riccò sul torrente Secca (circa 3 km dall’uscita del casello di Bolzaneto). Successivamente terrà un punto stampa assieme ai ...

Domenica fra caldo eccezionale e nubifragi al Nord - ALLERTA METEO della Protezione Civile : La perturbazione atlantica che sta marginalmente interessando le regioni settentrionali dell'Italia si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore e domani, determinando intenso maltempo al...

Allerta Meteo - pesante bollettino della Protezione Civile per Domenica 20 Ottobre : forte maltempo al Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – Ancora maltempo sulle regioni settentrionali per la persistenza di precipitazioni, localmente temporalesche, con cumulate anche significative, in particolare sulla Liguria. A determinare questo quadro Meteorologico una perturbazione di origine atlantica stazionaria, attiva ieri sulle regioni settentrionali, all’interno di correnti di origine Nord africana, calde e umide che, in transito sul Mediterraneo, si spingono verso ...

Campi Flegrei evacuati : terminate le prove della Protezione Civile : Si è concluso nel primo pomeriggio il test simulato di evacuazione per il rischio vulcanico nei Campi Flegrei, denominato ExeFlegrei 2019. L’iter di allarme che ha fatto scattare stamattina l’operazione di evacuazione è stato seguito per intero, tale da consentire ai responsabili della Protezione Civile di capire le situazioni di criticità. “Sono soddisfatto di come sia andata, e sono fiducioso di una maggiore partecipazione ...

Protezione Civile : iniziato il test di evacuazione dei Campi Flegrei - simulazione in quattro Comuni : È cominciato alle 7.30 il test simulato di evacuazione per il rischio vulcanico nei Campi Flegrei, denominato “ExeFlegrei 2019“. I volontari che hanno aderito alla campagna della Protezione Civile per la partecipazione alle prove simulate, hanno raggiunto i tre siti di raccolta in via Terracciano, piazza Capomazza e via Rosini da dove sono stati smistati al terminal bus di via Campana. Ad accoglierli personale della Protezione Civile ...

Meteo Protezione Civile domani : maltempo anche intenso al centro-nord : Nella giornata di domani avremo un peggioramento delle condizioni sul centro-nord, con piogge e temporali che assumeranno anche forte intensità e carattere di persistenza sul Nord-Ovest. Ecco il...

Maltempo - pesante allerta meteo della Protezione Civile per il weekend : piogge torrenziali e violenti temporali a Nord/Ovest [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Una vasta perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore il Nord-Ovest del Paese, ad iniziare dalla Liguria dove, già dalla serata odierna, si potranno registrare precipitazioni persistenti che continueranno anche durante il fine settimana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Meteo Protezione Civile domani 18 Ottobre : peggioramento al centro-nord : Nella giornata di domani infiltrazioni di aria più instabile di origine atlantica apporteranno un modesto peggioramento al centro-nord con prime piogge e locali rovesci. Stabile e in prevalenza...

Ricerca - CNR : la scienza dell’ente al servizio della Protezione Civile : La scienza del Cnr al servizio del sistema nazionale di Protezione Civile. Nell’Aula Convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Dipartimento Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente (Cnr-Dsstta), organizza domani la giornata “La scienza del Cnr per il sistema nazionale di Protezione Civile“, un evento che rientra nelle iniziative della settimana nazionale della Protezione Civile, istituita con una ...

Protezione Civile Sicilia : ad Aidone la prima delle 264 stazioni meteo : Nuova stazione meteo ad Aidone, in provincia di Enna: installatala prima delle 264 nuove stazioni di rilevamento meteo della Regione Siciliana che andranno ad integrare il sistema esistente. Le nuove stazioni meteorologiche, finanziate con fondi dell’U.E., saranno collocate nel territorio regionale per rilevare piogge, temperature e umidità; alcune di esse, in ragione del posizionamento, registreranno anche i dati relativi al vento e alla ...

Concorsi comandante di polizia - vigile urbano e Protezione Civile : cv a ottobre-novembre : La Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15-10-2019 ha emanato per l'Unione Pedemontana Parmense di Collecchio, il Comune di Andorno Micca e il Comune di Besano alcuni bandi di concorso pubblico, per il reclutamento di profili in funzione di comandante di polizia locale e responsabile servizio protezione civile, vigile urbano e agente di polizia locale, da destinare nelle sedi di lavoro collocate in diverse regioni e province italiane. Bando di concorso ...

Protezione Civile Veneto - Bottacin : “Fondamentale il sistema di prevenzione” : L’assessore regionale alla Protezione Civile del Veneto Gianpaolo Bottacin e’ intervenuto questa mattina all’Universita’ di Padova in un importante convegno dedicato alla riduzione del rischio sismico e idraulico in Veneto dal titolo “La scienza per la Protezione Civile”. L’iniziativa si colloca nell’ambito della Settimana della Protezione Civile nazionale. “E’ un’occasione per ...