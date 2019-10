MotoGp – Il momento difficile e lo scambio con Hamilton | Valentino Rossi svela | “stanno

Fonte : sportfair

(Di domenica 20 ottobre 2019)sincero dopo il Gp del Giappone: le parole del Dottore dopo la caduta di Motegi Weekend del Giappone amarissimo per: il Dottore ha terminato la sua gara in anticipo, dopo una partenza, dalla 10ª casella in griglia, a causa di una caduta a 4 giri dal termine. Il weekend di gara di Motegi non è stato soddisfacente per il Dottore, che ai microfoni Sky ha così commentato la situazione: “sono partito non benissimo ma più o meno ero nella mia posizione di partenza, ma là dietro la situazione è selvaggia, ci siamo un po’ toccati siamo andati larghi poi ho cercato di recuperare, ho fatto qualche sorpasso, il mio passo non era malissimo, facevo molta fatica a superare. Andiamo piano in accelerazione nel dritto, poi sono arrivato con Petrucci e abbiamo fatto un po’ di lotta, poi arrivava qualcuno in difficoltà con la gomma, poi ...

GiancarloBuzzi2 : RT @ValeSofiQ: Quando la MotoGP era una cosa seria, le gare si decidevano con una carenata all'ultima curva, ogni momento era un'emozione,… - moreno_ricci : Valenti, con tutto l'affetto, mi sa che è arrivato il momento di pensarci seriamente #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #JapanGP #JapaneseGP - fuslach : che forse sia arrivato il momento di chiudere con la #motogp ? #rossi #JapaneseGP -