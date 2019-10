Maddalena Corvaglia contro il governo | «Non fai lo scontrino? Vai in carcere E i

Maddalena Corvaglia affonda il governo : "Non fai lo scontrino? Vai in carcere. I clandestini spacciatori? In albergo" - : Anna Rossi Maddalena Corvaglia sbotta sui social e critica i provvedimenti presi dal governo giallorosso In questi giorni si parla parecchio del distacco fra Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis. Le due non si sono mai espresse in merito, ma quello che è certo è che non lavorano più insieme nella palestra negli States. Ma lasciato da parte questo genere di gossip, nelle ultime ore Maddalena Corvaglia ha voluto condividere con i ...

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia/ Ecco perché hanno litigato : presunta verità : Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, Ecco perché hanno litigato le due ex Veline di Striscia la Notizia, dettagli inediti.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia : ecco perché non si parlano più : Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non si parlano più. ecco perché la loro amicizia è terminata Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia formavano una coppia d’amiche stupenda. Le due si erano conosciute sul bancone di Striscia la Notizia dove hanno ricoperto il ruolo di veline e il loro legame è durato nel tempo. Elisabetta, poi, per […] L'articolo Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: ecco perché non si parlano più ...

Maddalena Corvaglia - scatto bollente : la gonna è troppo corta e spunta lo slip. Fatto apposta? : Qualche giorno fa, Maddalena Corvaglia, l'ex velina del tg satirico di Canale5 Striscia la Notizia, ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto davvero hot. Nella foto la 39enne è seduta su di una scala a chiocciola, ma, forse per colpa dell'abito troppo corto, o forse più semplicemente l'int

Elisabetta Canalis con Maddalena Corvaglia dopo la lite è calato il gelo : Una lite improvvisa ha fatto allontanare Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia che erano amiche fin dai tempi di “Striscia la notizia”. A confermarlo senza rivela le cause, è stata proprio Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, che già qualche settimana fa, avevano anche smesso di seguirsi a vicenda sui social. Un fatto, questo, che aveva alimentato tante indiscrezioni sulla fine di un’amicizia ventennale. Intervistata dal ...

Elisabetta Canalis : “Maddalena Corvaglia? Argomento delicato. La palestra che abbiamo aperto insieme ora è stata data in affitto” : L’amicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia era nata dietro le quinte di Striscia la notizia, proprio nel tg satirico di Antonio Ricci hanno lavorato come veline dal 1999 al 2002. Un successo sorprendente che le ha spinte nel mondo dello showbiz e ha rafforzato il loro rapporto, ribadito con forza e costanza più volte in pubblico. “Migliori amiche“, hanno ripetuto in questi anni. L’amicizia tra la bionda e la ...

Elisabetta Canalis ha davvero litigato con Maddalena Corvaglia : “Tema delicato - non ne parlo” : Sembra che sia proprio una brutta faccenda il rapporto tra le storiche veline Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, le due erano amiche inseparabili da oltre 20 anni ma adesso sembra che le cose siano cambiate. Da giorni, ormai, gira voce di una presunta lite che avrebbe chiuso la storica amicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Le due ex Veline di Striscia la Notizia sembravano essere un rarissimo esempio di ...

Elisabetta Canalis e la verità sui rapporti con Maddalena Corvaglia : Da qualche mese si vocifera che i rapporti tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si siano incrinati. Dopo anni di amicizia indistruttibile le ex veline di Striscia la notizia si sarebbero allontanate per motivi al momento non noti. Che qualcosa tra di loro non fili per il verso giusto, però, è riscontrabile nel fatto che da tempo non le si vede più insieme sui social, dove invece erano solite condividere foto e video che le ritraevano ...

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia - gelo dopo la lite : «Meglio non parlarne» : Un’amicizia nata grazie a Striscia la Notizia, proseguita per anni fino a diventare socie in affari. Poi, l’improvvisa lite che ha allontanato Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Le due ex veline, oggi, vivono da qualche tempo un vero e proprio gelo. A confermarlo, senza tuttavia rivelarne le cause, è stata proprio l’ex velina mora. Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, qualche settimana fa, avevano anche smesso di ...

Elisabetta Canalis con Maddalena Corvaglia dopo la lite è calato il gelo : Una lite improvvisa ha fatto allontanare Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia che erano amiche fin dai tempi di “Striscia la notizia”. A confermarlo senza rivela le cause, è stata proprio Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, che già qualche settimana fa, avevano anche smesso di seguirsi a vicenda sui social. Un fatto, questo, che aveva alimentato tante indiscrezioni sulla fine di un’amicizia ventennale. Intervistata dal ...

Elisabetta Canalis dopo la lite con Maddalena Corvaglia tutto è cambiato : Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia erano amiche fin dai tempi di “Striscia la notizia”, poi una lite all’improvviso e le due amiche si sono perse di vista. A confermarlo senza rivela le cause, è stata proprio Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, che già qualche settimana fa, avevano anche smesso di seguirsi a vicenda sui social. Un fatto, questo, che aveva alimentato tante indiscrezioni sulla fine di un’amicizia ventennale. ...

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia - gelo dopo la lite : «Meglio non parlarne» : Un’amicizia nata grazie a Striscia la Notizia, proseguita per anni fino a diventare socie in affari. Poi, l’improvvisa lite che ha allontanato Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. Le due ex veline, oggi, vivono da qualche tempo un vero e proprio gelo. A confermarlo, senza tuttavia rivelarne le cause, è stata proprio l’ex velina mora. Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, qualche settimana fa, avevano anche smesso di ...

Elisabetta Canalis e la lite con Maddalena Corvaglia : “Argomento delicato” : Per la prima volta da quando le voci su un presunto litigio si sono diffuse, Elisabetta Canalis ha confermato - seppur velatamente - che i rapporti con Maddalena Corvaglia si sono incrinati. Si rincorrono da tempo le voci sulla lite tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia e, per la prima volta, la sarda si lascia scappare qualche dichiarazione su ciò che è realmente accaduto.\\ Era il 2002 quando la Canalis venne scelta insieme ...

Striscia la Notizia - Elisabetta Canalis-choc su Maddalena Corvaglia : "Non ne parlo - perché...". È rottura : Sono ormai mesi che circolano voci in merito ad una lite tra le storiche veline del tg satirico Striscia la Notizia, diventate negli anni più che amiche, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia. È mistero ancora intorno alle cause della rottura, eppure il pettegolezzo sembra aver trovato indiretta