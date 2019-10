Lele Mora alla convention di Matteo Renzi | “Io mussoliniano | sono qui per salutare un

Marco Carta si affida a Lele Mora? La decisione dopo il processo : Marco Carta prende una decisione: il rilancio della sua carriera affidato a Lele Mora? dopo l’esperienza carceraria, Lele Mora ha ripreso la sua attività lavorativa. In Italia cura ancora qualche Vip appartenente al mondo dello spettacolo come Marco Carta, ma il clou del suo business si è spostato in Albania, dove è direttore generale di alcuni canali televisivi, e in Georgia, in cui collabora nelle vesti di agente e autore delle Tv di ...

Live-Non è la D'Urso - Lele Mora distrutto : "Devo fare la chemioterapia" - tutta la verità sul tumore : Lele Mora, ospite di Barbara D'Urso a Live Non è la D'Urso, accompagnato dalla figlia Diana, ha spiazzato tutti. "Questo male mi è arrivato per i tanti dispiaceri, dopo il carcere è morto mio papà, a cui ero legatissimo, poi la mia mamma, ripartire non fu facile", ha esordito il manager raccontando

Live Non è la d’Urso - Lele Mora e il tumore ‘arrivato per tanti dispiaceri’ : Con le lacrime agli occhi Lele Mora ospite di Barbara d’Urso a Live – non è la d’Urso il 29 settembre parla del tumore che ha scoperto di avere: “Credo che questo male mi è arrivato per tanti dispiaceri: il carcere, poi è morto mio papà cui ero legatissimo, poi mia mamma, poi sai ripartire non è facile”. (QUI il video). Lele Mora e la scoperta del tumore L’ex agente delle star racconta come ha scoperto di ...

Lele Mora : “Il tumore è grande - lungo 8 cm e profondo 5. Devo fare una terapia di 25 radio - perché deve ridursi” : Lele Mora ha scoperto solo pochi giorni fa mentre stava facendo un’intervista di avere un tumore maligno e domenica sera ha deciso di parlarne in diretta a “Live – Non è la D’Urso“. “Tu mi sei stata vicina e sai, questo male che mi è arrivato per tanti dispiaceri – ha esordito l’ex agente dei vip rivolgendosi a Barbara D’Urso -, il carcere, dopo il carcere è morto mio papà, a cui ero ...

Live non è la d'Urso - Lele Mora parla per la prima volta del suo cancro maligno (VIDEO) : Giovedì la notizia: Lele Mora ha un cancro maligno tra i polmoni e i reni. Da subito la notizia è stata appresa con sorpresa dal web e stasera, ospite di Live non è la d'Urso insieme a sua figlia Diana, l'uomo che per anni ha lavorato nel mondo dello spettacolo nel ruolo di agente, oggi si ritrova in un periodo molto delicato della sua vita, per la prima volta ha raccontato cosa sta succedendo davanti alle telecamere. Parte da un antefatto ...

“Live Non è la D’Urso” - Lele Mora racconta di avere un tumore maligno : Lasciando tutti senza parole Lele Mora racconta a "Live non è la D'Urso" come ha scoperto e cosa dovrà affrontare per combattere il tumore maligno che lo ha colpito... Ha scelto “Live Non è la D’Urso” Lele Mora per raccontare di aver scoperto solo pochi giorni fa di avere un tumore maligno tra rene e polmone. In studio con lui sua figlia Diana con le lacrime agli occhi preoccupata per la salute del padre. "Io credo - racconta Lele Mora - che ...

Lele Mora tumore : la figlia in lacrime a Live dopo una confessione : Live Non è la D’Urso: Lele Mora fa una confessione sul tumore e la figlia scoppia a piangere Tra gli ospiti di Live Non è la D’Urso, Barbara ha ospitato Lele Mora. L’impresario televisivo ha scoperto di avere un tumore e la notizia ha generato un enorme clamore mediatico. Nella puntata di domenica 29 settembre di Live Non è la D’Urso, Lele Mora ha parlato per la prima volta della sua malattia accompagnato dalla figlia, ...

Live – Non è la D’Urso : Lele Mora - Siffredi e ancora Tambellini-De Andrè tra gli ospiti della terza puntata : Lele Mora Nuovo appuntamento per Live – Non è la D’Urso, che questa sera tornerà in prima serata su Canale 5, subito dopo Paperissima Sprint, con la terza puntata di questa seconda stagione. Tra gli ospiti del talk serale ci sarà Lele Mora, che – insieme alla figlia Diana – racconterà per la prima volta in televisione la malattia contro cui sta combattendo: un grave tumore scoperto solo qualche giorno fa. Barbara ...

Lele Mora choc scopre di avere il tumore durante un’intervista : Lele Mora ha scoperto di avere un tumore maligno durante un’intervista. durante l’intervista il telefono di Mora non smetteva di squillare visto che è autore, agente e direttore di alcune reti televisive all’ estero e racconta: “Sto lavorando in Albania, dove ricopro il ruolo di direttore generale di Top Channel, in Bulgaria e in Georgia, dove curo le tv di Stato sia come autore che come agente. Mi sono arrivate queste proposte e le ho ...

Lele Mora : “Ho un tumore tra polmoni e reni. Mi dispiace per i miei figli” : Lele Mora è malato di cancro. È lui stesso a rivelarlo a Libero Quotidiano. La notizia della diagnosi l’ha appresa mentre rilasciava un’intervista al giornale, che racconta in presa diretta l’episodio. “Sto aspettando una telefonata importante, quella del medico, a breve saprò se sono affetto da un tumore maligno o meno” aveva detto alla giornalista con apparente calma serafica ma con gli occhi lucidi. Accanto a lui l’amico Marco ...