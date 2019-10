La CPU di Xbox Scarlett sarà molto più avanzata | parola di Aaron Greenberg

Fonte : eurogamer

(Di domenica 20 ottobre 2019) La next-gen ormai è alle porte, cone PS5 che da qui a un anno invaderanno i negozi di tutto il mondo. Come di consueto ci sono grandi aspettative per le capacità tecniche delle nuove console, ma è ancora presto per intuire le potenzialità delle prossime ammiraglie di Microsoft e Sony.In compenso, in una recente intervista con l'OfficialMagazine,di Microsoft ha parlato die in particolare della sua CPU, che a suo avvisotalmenterispetto agli hardware attuali da garantire i 120 frame al secondo."Con la next-gen, credo che vedrete un grande upgrade per quanto riguarda la CPU, perché vogliamo assicurarci di non avere alcun compromesso con il frame rate.", afferma Greenber. "Sì, possiamo avere il 4K, ma anche i 120 frame per secondo. Credo che le persone non siano abituate a capacità simili al giorno d'oggi."Leggi altro...

