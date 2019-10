Conte a Di Maio e Renzi | «Chi non fa squadra è fuori»

L'altolà di Conte : fuori chi non fa squadra Di Maio spiazzato : stavolta ha esagerato : Il capo politico dei 5 Stelle sul blog: soddisfatti dal vertice fissato per lunedì. E Zingaretti, stufo degli attacchi, pressa il premier

Bruno Vespa : "Maggioranza divisa - l'asse Renzi-Di Maio contro Conte-Zingaretti. Ma occhio a Salvini" : L'opposizione dentro la maggioranza sulla manovra è "un guaio serio". Da un lato, scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno, "si è creato l'asse Renzi-Di Maio che vuole smontare la manovra e rivedere gran parte delle norme controverse (e Conte ovviamente si rifiuta). Dall'altro un asse Cont

Di Maio e Renzi - l’inedito asse che stringe d’assedio Conte : Italia viva rilancia sull’abolizione di Quota 100, M5s prende la difesa di partite Iva e flat tax. asse premier-Pd, Cinquestelle e Iv chiedono vertice subito, il presidente del Consiglio resiste. Zingaretti: irresponsabili

Luigi Di Maio - retroscena sui messaggini privati a Conte. I nomi del M5s : chi sta con lui - chi col premier : Psicodramma M5s. Il durissimo comunicato di Luigi Di Maio contro Giuseppe Conte sulla manovra, una minaccia nemmeno tanto velata sul rischio di far mancare i voti in Aula e dunque far saltare il governo, sarebbe stato una accelerazione improvvisa e mal digerita da molti esponenti di spicco dei 5 Ste

Leopolda 10 - Boschi : “Il Pd è diventato il partito delle tasse. Asse Di Maio-Renzi? Nessuno vuole ostacolare Conte” : “Il Pd sta diventando il partito delle tAsse“, mentre “noi non siamo il partito delle tAsse, noi le abbiamo sempre abbassate e vogliamo evitare che aumentino”. Lo ha affermato Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, a margine dei lavori della Leopolda 10 a Firenze. “Un Asse tra Renzi e Di Maio contro il governo? Non c’è la volontà di mettere in difficoltà Conte, ma quella di aiutare i ...

Luigi Di Maio contro Giuseppe Conte : "Ma sa chi l'ha messo in quel posto?". Uno sfogo violentissimo : Un regolamento di conti con Giuseppe Conte, sulla manovra. Dietro la richiesta di un "vertice di maggioranza", forse addirittura "un nuovo CdM" e la retromarcia su Partite Iva e contanti, Luigi Di Maio si sta giocando una partita tutta politica. Leggi anche: "Un ultimatum al giorno...". Franceschi

Luigi Di Maio - voltafaccia e bombardamento su Conte : il governo salta sulla manovra : È bastato un giorno a Gigino per pentirsi. Il tempo di fare due conti e capire che, se non serviranno a riempire le casse dello Stato, lotta al contante, stretta su pos e partite Iva di sicuro svuoteranno le urne grilline. Già il giorno dopo il varo della Finanziaria, Di Maio aveva alzato le barrica

Siluro a Zingaretti - Conte - Di Maio Su Affari lo 'schiaffo' dei renziani : NEL GIORNO DELL'AVVIO DELLA LEOPOLDA 10 A FIRENZE/ Nel giorno dell'apertura della Leopolda 10 a Firenze il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, vicinissimo a Matteo Renzi, lancia non pochi siluri agli alleati di governo. Nel mirino Nicola Zingaretti, Giuseppe Conte e Luigi Di Segui su Affaritaliani.it