Chef Rubio contro manifestanti in Piazza S Giovanni | Poi andate con le

Chef Rubio : "Da adolescente sono stato bullizzato - ma non avevo il fisico per ribellarmi" : All’anagrafe Gabriele Rubini, per tutti è Chef Rubio. L’ex rugbista e personaggio televisivo e cuoco italiano, soprattutto nelle ultime settimane, ha fatto parlare di sé per le sue prese di posizione su temi d’attualità. Oggi, tra rapporto col cibo e ricordi di infanzia, lo Chef si racconta al Corriere della Sera.A chi gli domanda delle avventure gastronomiche ed ipercaloriche delle sue trasmissioni ...

Chef Rubio contro Salvini dopo insulti dei suoi fan : 'Non menzionarmi più - Pinocchio' : La querelle tra Matteo Salvini e Chef Rubio continua ad arricchirsi di nuove puntate. Nel momento in cui si era diffusa la notizia che il leader della Lega era ricoverato in ospedale per un malore, il popolare personaggio televisivo attraverso un post aveva chiesto la pubblicazione del referto medico che potesse confermare la colica renale poi resa pubblica. In particolare ciò che rendeva dubbioso Chef Rubio era il fatto che ogni qualvolta ...

Joe Bastianich : “Chef Rubio? Non so chi sia”. La risposta : “Ma fammi il piacere. I tuoi autori vi facevano fare le cose guardando me” : “Se assumerei Chef Rubio in un mio ristorante? L’ho sentito nominare, ma non ho mai visto un suo programma. Non so chi è”. Parole di Joe Bastianich che, intervistato durante la trasmissione I Lunatici di Radio2, ha parlato anche del cuoco al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni sull’attualità politica. E le parole del giudice di Mastechef hanno scatenato la reazione dell’interessato che su Twitter ha scritto: ...

Chef Rubio - hater gli augura il cancro - lui attacca Salvini : 'Stanco dei tuoi sostenitori' : Continua il duello social tra Chef Rubio e Matteo Salvini. Mercoledì 16 ottobre l'ex rugbista, ora celebre cuoco televisivo, aveva nuovamente punzecchiato il leader leghista, che a causa di un malore non ha potuto partecipare ai funerali dei due poliziotti uccisi a Trieste. In seguito però, il protagonista di "Camionisti in trattoria", è stato a sua volta bersaglio di haters che, sostenendo il segretario del partito di via Bellerio, gli hanno ...

Bastianich : "Chef Rubio? Non so chi sia". La replica : "I tuoi autori si sono ispirati a me" : “Chi è Chef Rubio? L’ho sentito nominare, ma non so chi sia”, parola di Joe Bastianich. Dopo i tweet e le polemiche che lo hanno visto protagonista nelle ultime settimane, lo chef romano torna al centro delle cronache per le dichiarazioni del giudice di Masterchef nel corso del programma I Lunatici su Radio 2.“Se assumerei Chef Rubio in un mio ristorante? L’ho sentito nominare, ma non ho mai visto un suo ...

Joe Bastianich su Chef Rubio : Assumerlo in mio ristorante? Non so neanche chi sia : Joe Bastianich e Chef Rubio non se le mandano a dire. E pensare che tutto è nato da una frase all'interno di un'intervista. Joe Bastianich si è raccontato, nelle scorse ore, ai microfoni della trasmissione "I Lunatici" su Radio2. Durante la lunga chiacchierata, tra riferimenti musicali e culinari (le due grandi passioni di Bastianich), i conduttori chiedono all'imprenditore italoamericano un parere sul tanto discusso Chef Rubio. "Chi è Rubio? - ...

Salvini in ospedale - i dubbi di Chef Rubio : 'Perché non ci fai vedere il referto?' : Chef Rubio contro Matteo Salvini. Una querelle che si rinnova spesso e volentieri, soprattutto per via dei tweet del personaggio televisivo che non perde occasione per punzecchiare il leader della Lega. Stavolta, l'oggetto del post di Chef Rubio riguarda la notizia che si è diffusa nella mattinata, quando è diventato di dominio pubblico il fatto che Salvini fosse stato ricoverato in ospedale. Un fatto che, naturalmente, ha messo in apprensione i ...

Chef Rubio deride Salvini per il malore : “Mostra il referto medico” : La notizia del malore, per fortuna non grave, che ha colpito oggi Matteo Salvini è stata sfruttata da Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, per lanciare un nuovo attacco contro il leader della Lega, ormai divenuto il suo bersaglio politico preferito. Il volto noto della tv, forse un po’ giù di corda per gli ultimi dati auditel non molto positivi, non ha avuto rispetto per l’ex ministro che è stato ricoverato all’ospedale di Monfalcone per una ...

Chef Rubio - sfregio a Matteo Salvini dopo il malore : "Dato che fai le foto pure quando doni il sangue..." : Ogni giorno un nuovo capitolo del delirio continuativo di Chef Rubio. L'ultimo è, come sempre, grottesco e altrettanto scandaloso. L'uomo che aveva attaccato i due poliziotti uccisi in questura a Trieste (giusto per citare uno dei suoi ultimi sfondoni), oggi se la prende col suo bersaglio preferito,

Chef Rubio a Matteo Salvini : “Ogni volta che fa una figuraccia arriva qualcosa : proiettili in busta - coliche… Faccia vedere il referto” : Il segretario della Lega Matteo Salvini ha avuto un malore mentre si stava dirigendo a Trieste per assistere ai funerali solenni di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi nella sparatoria in questura del 4 ottobre. Non si è trattato di qualcosa di grave (una colica), tanto che il leader della Lega è stato dimesso poco dopo dalla struttura sanitaria e ha confermato tutti i suoi impegni in Umbria in vista delle elezioni regionali ...

Rita Dalla Chiesa : “Chef Rubio e Saviano fanno parte di un circolo di poveracci in un sistema che li fa camminare sul tappeto rosso” : Dopo che gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego hanno perso la vita in una sparatoria avvenuta nella Questura di Trieste, Chef Rubio ha detto la sua, suscitando una serie di reazioni. Tra queste, anche quella di Rita Dalla Chiesa che durante un’intervista a La Verità ha ribadito il suo pensiero, definendo Chef Rubio e Saviano “le nuove monetine buttate addosso agli agenti nel Sessantotto”. “Come quelle buttate sulla ...

Chef Rubio contro Giletti. Ma il web lo massacra : A margine della drammatica sparatoria di Trieste, segnata dalla morte di due agenti di polizia, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, uccisi, mentre erano in servizio in Questura, dagli spari del dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran- Chef Rubio aveva contestato con durezza l'"impreparazione" con la quale, in generale, opererebbe - a suo dire- la polizia: "Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima ...

Chef Rubio attacca Massimo Giletti/ 'Eh mo se chiamano lapsus...' - è bufera! : Chef Rubio attacca Massimo Giletti, accuse per il conduttore di Non è l'Arena per la frase 'Sono anni che non eleggiamo il Presidente del Consiglio'.

