10 idee per partire a dicembre e spendere poco

Fonte : vanityfair

(Di domenica 20 ottobre 2019) AmsterdamLivignoOlomuc (Repubblica Ceca)OccitaniaIn TiroloMateraStrasburgoValenciaIn un agriturismo con Spa (nelle Marche)LussemburgoStrasburgo si anima con i mercatini di Natale più antichi di Francia, Amsterdam festeggia con il Festival delle Luci che illumina il centro storico e i canali da scoprire con tour mai fatti, e intanto aarriva la prima neve fresca e già a inizio mese si può sciare su piste meravigliose, per esempio a Livigno o in Tirolo. Ma è anche un mese perfetto per scoprire città che in questo periodo diventano persino più romantiche, come Matera che ora conclude (alla grande) i festeggiamenti di Capitale Europea della Cultura. Trovate tutto questo nella gallery sopra, con 10perper un weekend (o più giorni) con altrettante offerte a prezzi contenuti che includono anche indirizzi di charme per una fuga in due, agriturismi con spa, ...

elenabonetti : Siamo in tantissimi alla #leopolda10. Una bellissima comunità che si ritrova per portare proposte e idee per il Pae… - TeresaBellanova : Siamo in tantissimi ai tavoli di lavoro della#Leopolda10 per confrontarci su idee e proposte per il futuro del Paes… - Ettore_Rosato : Ci siamo. Tra poche ore parte #Leopolda10. Idee, progetti, simboli, partecipazione, futuro... insomma la politica s… -