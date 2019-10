MotoGp | Dovizioso non perde la speranza | “qualifica deludente | ma ci sono anche io per la

VIDEO MotoGp - i momenti salienti delle qualifiche : Marc Marquez ancora imprendibile ma le Yamaha lo braccano. Indietro Dovizioso e Rossi : Lo spagnolo Marc Marquez ha conquistato la pole position del Gran Premio del Giappone 2019, classe MotoGP, con il tempo di 1’45.763. Le qualifiche del 16° appuntamento del Motomondiale hanno visto il campione del mondo precedere, su un tracciato con ancora qualche traccia di umidità dalla pioggia della mattinata, le Yamaha Petronas di Franco Morbidelli (+0.132) e Fabio Quartararo (+0.181). Quarto tempo per Maverick Viñales, con la M1 ...

Griglia di partenza MotoGp - GP Giappone 2019 : risultato e classifica qualifiche. Marquez in pole davanti a Morbidelli - Dovizioso 7° e Valentino Rossi 10° : Le qualifiche del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, sono andate in scena sul tracciato di Motegi. Marc Marquez ottiene la pole position, davanti alle due Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e di Fabio Quartararo. Andrea Dovizioso è settimo e Valentino Rossi 10°. Di seguito l’ordine dei tempi aggiornati: Griglia di partenza MotoGP, GP Giappone 2019: risultato e classifica qualifiche 1 93 Marc Marquez SPA ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Giappone 2019 : Danilo Petrucci il migliore sul bagnato - Marquez 2° - Dovizioso e Valentino Rossi attardati : Pioggia e tanta acqua in pista: sono state queste le condizioni nelle quali si è tenuta la sessione n.3 di prove libere del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, dunque, i piloti non hanno potuto migliorare i tempi siglati ieri sull’asciutto e per questa ragione la classifica combinata è rimasta in alterata. Un turno, però, utile per i centauri e i team per simulare le condizioni del ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : analisi prove libere. Quartararo “anti-Marquez” - Valentino Rossi e Dovizioso in cerca di feeling : Era stato buon profeta Marc Marquez nel corso della conferenza stampa di presentazione del GP del Giappone, sede del quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Lo spagnolo aveva previsto che il francese Fabio Quartararo sarebbe stata una “bega” non da poco. Il cronometro odierno ha confermato questa impressione perché, quando si è dovuto spingere e fare sul serio, l’alfiere della Yamaha Petronas ha fatto la differenza, ...

MotoGp – Le Yamaha non spaventano Dovizioso - il ducatista fiducioso : “la nostra velocità è migliore in partenza” : Andrea Dovizioso non si fa spaventare dalle Yamaha nella prima giornata di prove libere del Gp del Giappone: le parole del forlivese della Ducati Prima giornata all’insegna delle Yamaha a Motegi: le prime due sessioni di prove libere del Gp del Giappone sono state dominate dai piloti del team di Iwata. Quarto posto, nelle Fp2, invece per Andrea Dovizioso, che come sempre non si fa condizionare troppo dal risultato della prima ...

MotoGp - Risultato FP2 GP Giappone 2019 : Fabio Quartararo è un fulmine nel time-attack - in crescita Dovizioso e Rossi : Fabio Quartararo si aggiudica la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 e si candida ancora una volta ad un ruolo da protagonista in vista delle qualifiche e della gara anche a Motegi. Il francese della Yamaha Petronas ha impressionato sia sul passo, attestandosi sull’1:46 basso dopo molti passaggi con gomme usate, sia sul giro secco stampando un fenomenale 1’44″764 nei minuti finali che gli ha ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : risultato e classifica FP2. Quartararo vola - Marquez 3° - Dovizioso 4° e Valentino Rossi 5° : E’ stato il francese Fabio Quartararo il migliore delle prove libere 2 del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi il transalpino ha ottenuto il best time di 1’44″764 a precedere lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales (+0″321) e l’altro iberico della Honda, campione del mondo, Marc Marquez (+0″336). Andrea Dovizioso e Valentino Rossi chiudono, rispettivamente, ...

MotoGp - Risultato FP1 GP Giappone 2019 : Maverick Vinales il migliore a Motegi - Marquez è quarto - indietro Dovizioso e Valentino Rossi : Lo spagnolo Maverick Vinales è stato il più veloce delle prove libere 1 del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, lo spagnolo della Yamaha ha impressionato per la costanza del proprio passo e anche per il picco di prestazione ottenuto. Il crono di 1’45″572 gli ha permesso di terminare, quindi, davanti a tutti, candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista delle qualifiche di ...

Marc Marquez MotoGp - GP Giappone 2019 : “Voglio continuare a vincere! Dovizioso e Quartararo sono i rivali principali” : Lo spagnolo Marc Marquez si proietta al quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP con voglia di vincere e di divertirsi in pista. L’iberico ha festeggiato nello scorso appuntamento di Buriram (Thailandia) l’ottavo titolo mondiale in carriera, centrando il nono successo stagionale. Il fuoriclasse nativo di Cervera è diventato così il più giovane a vincere sei volte nella massima cilindrata a 26 anni e 231 giorni. Una statistica ...

MotoGp – Dovizioso si lascia la Thailandia alle spalle : “non sono stato sorpreso di quel risultato - ma a Motegi…” : Andrea Dovizioso carico e motivato per il Gp del Giappone: le parole del forlivese in conferenza stampa a Motegi Riflettori puntati sui piloti, oggi a Motegi: la MotoGp è pronta per affrontare il trittico asiatico, che inizierà col Gp del Giappone, che si disputerà nella mattina italiana di domenica 20 ottobre. Marquez arriva in Giappone reduce dalla vittoria del suo ottavo titolo mondiale, ma dovrà fare i conti con i suoi tosti rivali, ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Giappone 2019 : “Motegi potrebbe favorirci - l’obiettivo è il secondo posto in classifica” : Andrea Dovizioso sbarca a Motegi per una tappa importante del suo Mondiale MotoGP 2019. Il Gran Premio del Giappone, solitamente, ha sempre visto il pilota romagnolo combattere per le prime posizioni, e anche vincere come accaduto nel 2017. Un risultato che non sarà semplice da centrare domenica, dato che Marc Marquez appare ormai di un altro pianeta rispetto a tutti e, contemporaneamente, la Ducati sta facendo un po’ troppa fatica ad ...