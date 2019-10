Felice Maniero arrestato per maltrattamenti sulla compagna

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 19 ottobre 2019) Giovanna Stella Faccia d'Angelo è statograzie alle nuove regole del Codice Rosso. Ora si trova nel carcere di Bergamo Il boss della Mala del Brenta,, è statoa Brescia con l'accusa di. A rivelarlo è il Giornale di Brescia. "Faccia d’Angelo", così era chiamato, da tempo viveva nella città lombarda con una nuova identità. L'arresto è scattato ieri dopo la denuncia della donna e secondo le nuove regole del Codice rosso.è ora in carcere a Bergamo. L'ordinanza di custodia cautelare perè stata firmata giovedì dal gip di Brescia Luca Tringali e le manette sono scattate immediatamente grazie il nuovo Codice rosso, la legge introdotta ad agosto e che garantisce un canale privilegiato per le donne che subiscono violenza. Come ricorda il Corriere, un anno fa in un'intervista trasmessa su Nove, ...

