Federer vuole fare il maestro all’Accademia di Nadal E la scuola gli chiede… il

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 19 ottobre 2019) Professor, Preside. L’accademia dei sogni esiste già, a Manacor. La combo in cattedra poi non è nemmeno così un’utopia. Roger, che non ha ancora voglia di smettere, ha però già delineato la sua idea di futuro: insegnare tennis. Per cui quandolo ha definito sui social “il fenomeno dello sport come stile di vita”, il campione svizzero ha immediatamente rilanciato: “Vorrei insegnare ai bambini e vorrei farlo all’Accademia di Rafa – ha detto a SportWeek- Se qualcuno dei miei figli volesse giocare a tennis, li manderei sicuramente lì”. Fulminante la risposta su Twitter dal profilo dell’Accademia del maiorchino: “Ehi Roger, potresti inviarci il tuo Curriculum Vitae? Conosci la lingua spagnola? Grazie in anticipo”. L'articoloilall’Accademia di. E la...

