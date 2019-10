Allerta arancione da mezzanotte su Genova e Savona Samp-Roma | ora è confermata

Lombardia Allerta arancione 21 Ottobre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Lombardia ha emesso il seguente bollettino di criticità indicante un Allerta Meteo Arancione sui settori: IM-01, IM-02, IM-04, IM-05, IM-06 per rischio idrogeologico e sui settori: IM-02, IM-06, IM-09 per rischio idraulico. Per maggiori informazioni fare riferimento al bollettino ufficiale consultabile qui L'articolo Lombardia Allerta ...

Piemonte Allerta arancione 21 Ottobre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La protezione civile della regione Piemonte ha emesso il seguente bollettino di criticità, indicante un Allerta Meteo Arancione per i settori A ? Toce (NO-VB) e B ? Val Sesia, Cervo e Chiusella (BI-TO-VC), per rischio Idrogeologico e per Temporali. L'articolo Piemonte Allerta Arancione 21 Ottobre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Pesante Allerta Meteo in Liguria : allarme rosso e arancione per “temporali forti - organizzati e persistenti” : Arpa Liguria ha prolungato e modificato l’Allerta Meteo secondo queste modalità: Sul settore centrale della regione (zone b e d, bacini piccoli e medi) Allerta arancione fino alle 20 di oggi, domenica 20 ottobre. Poi Allerta rossa fino alle 15 di domani, lunedì 21, quindi nuovamente arancione fino alle 24 sempre di domani. Per i bacini grandi Allerta gialla fino alle 20 di oggi, poi arancione fino alle 24 di domani A ponente (zona a, bacini ...

Liguria - Allerta arancione per la domenica. Crolla la passerella sul Secca a Serra Riccò : I vigili del Fuoco sono intervenuti durante la notte e all'alba in diverse località della provincia di Genova, finita da ieri pomeriggio sotto la morsa del maltempo

Maltempo - Allerta arancione in Liguria su Genova e Savona : PREVISIONI : Domenica di allerta meteo arancione nelle zone centrali della Liguria, dove già da diverse ore imperversa il Maltempo. Nella giornata di sabato quindici persone sono state allontanate dalle loro abitazioni a causa dell’esondazione di un ruscello nell'entroterra Imperiese. Confermata al momento, secondo quanto riporta Il Secolo XIX, la partita Sampdoria-Roma, prevista alle ore 15 a Genova. La gara era stata a rischio nei giorni scorsi. L'allerta ...

Allarme maltempo - nubifragi sul nord : scatta Allerta arancione in Liguria : Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato per la giornata di domenica 20 ottobre una allerta arancione per rischio maltempo e rischio idrogeologico su parte della Liguria e allerta gialla sui restanti settori liguri e su altre cinque regioni del nord ovest.Continua a leggere

Allerta Meteo Liguria - ancora criticità : da mezzanotte Allerta arancione : “Dagli aggiornamenti pomeridiani gli scenari sono confermati, ci aspettiamo precipitazioni che saranno anche intense, continue, con fenomeni temporaleschi tra il pomeriggio e la sera di domenica. Lo scenario è di grande attenzione, il monitoraggio è h24: domani mattina saranno rifatte le valutazioni di tutte le corse modellistiche“. Lo spiegano da Arpal all’Adnkronos parlando della situazione Meteo delle prossime ore sulla ...

Liguria Allerta Meteo Arancione 20 Ottobre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile della regione Liguria, ha pubblicato il seguente bollettino di criticità, indicante un rischio idrogeologico/idraulico per piogge e temporali. L’Allerta prevede dalle 14:00 odierne un grado di Allerta giallo, per poi passare ad Arancione sui settori B e D a partire dalla mezzanotte. Nota del Previsore: Per oggi si conferma lo scenario di ...

Sampdoria-Roma a rischio rinvio - ufficializzata l’Allerta arancione per domenica : paura per lo straripamento dei corsi d’acqua : Sampdoria-Roma a rischio rinvio, prevista allerta arancione su Genova nella giornata di domenica. Possibile lo straripamento dei corsi d’acqua cittadini La partita fra Sampdoria e Roma, valevole per l’ottavo turno di Serie A, è a forte rischio rinvio a causa maltempo. Per la giornata di domenica è stata ufficializzata l’allerta arancione sulla città di Genova con la parte più intensa della perturbazione attesa nel ...

Allerta Meteo Liguria : domani criticità arancione nella zona centrale della regione : Allerta arancione da mezzanotte e per tutta la giornata di domani nella zona centrale della Liguria (gran parte delle province di Savona e Genova) per temporali e piogge persistenti, mentre resta gialla nell’Imperiese e nello Spezzino. Lo ha reso noto la protezione civile regionale dopo l’analisi delle previsioni Meteo compiute da Arpal. Attualmente la situazione più delicata è quella della parte centrale del territorio regionale, ...

Allerta Meteo Liguria : cessata la criticità arancione : Alle 18.00 si e’ chiusa l’Allerta arancione sul centro della regione. Lo conferma Arpal, precisando che “permane l’Allerta gialla fino alle 20 sul levante ligure, dove sono possibili ancora deboli precipitazioni, come quelle che si stanno verificando a macchia di leopardo nell’entroterra genovese”. Nella notte, una linea temporalesca forte, organizzata e stazionaria ha insistito per circa dodici ore sul ...

Pioggia in Liguria : allagamenti - frane e caos treni. Allerta arancione prolungata fino alle 18. Madre e bimbo isolati a Vesima : Ritardi fino a 90 minuti e cancellazioni sulla linea ferroviaria tra Voltri e Cogoleto. Situazione critica anche ad Arenzano: voragine sull'asfalto in via Manni