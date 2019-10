Saldo e stralcio | arrivano le risposte a chi ha fatto richiesta | inviate 700mila lettere

Fonte : fanpage

(Di venerdì 18 ottobre 2019) L'Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviandoper comunicare ai contribuenti l'esito delle domande presentate per aderire ale alla rottamazione ter (solamente per chi ha aderito in seguito alla proroga concessa dopo la scadenza di aprile). Leconterranno l'eventuale accoglimento della domanda e i bollettini con gli importi da pagare.

Gazzettadmilano : Agenzia delle Entrate: previste 700.000 risposte alle domande di saldo e stralcio e rottamazione ter.… - DAlessandroElis : Saldo-stralcio e rottamazione, partono 700mila lettere - Economia - InfoFiscale : Saldo e stralcio e rottamazione ter: 700 mila lettere in arrivo dall'Ader -