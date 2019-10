Risultati Premier League | 9^ giornata | il programma completo e la classifica aggiornata

Risultati Premier League - 8^ giornata : clamorosi ko di Manchester United e City - la classifica [FOTO] : Risultati Premier League – Si gioca l’ottavo turno del campionato inglese. giornata di Premier che si è aperta con il Tottenham sconfitto a Brighton. Liverpool infinito: Milner su rigore al 95′ regala l’ennesima vittoria ai reds. Di misura il Burnley, cinquina in trasferta dell’Aston Villa. Pari tra Watford e Sheffield. Vittoria casalinga per l’Arsenal. Clamoroso ko interno del Manchester City contro il ...

Risultati Premier League - 8^ giornata : clamoroso ko del Manchester City - la classifica [FOTO] : Risultati Premier League – Si gioca l’ottavo turno del campionato inglese. giornata di Premier che si è aperta con il Tottenham sconfitto a Brighton. Liverpool infinito: Milner su rigore al 95′ regala l’ennesima vittoria ai reds. Di misura il Burnley, cinquina in trasferta dell’Aston Villa. Pari tra Watford e Sheffield. Vittoria casalinga per l’Arsenal. clamoroso ko interno del Manchester City contro il ...

Risultati Premier League - 8^ giornata : colpo esterno Crystal Palace - la classifica [FOTO] : Risultati Premier League – Si gioca l’ottavo turno del campionato inglese. giornata di Premier che si è aperta con il Tottenham sconfitto a Brighton. Liverpool infinito: Milner su rigore al 95′ regala l’ennesima vittoria ai reds. Di misura il Burnley, cinquina in trasferta dell’Aston Villa. Pari tra Watford e Sheffield. Impegni casalinghi per Arsenal e Manchester City, rispettivamente contro Bournemouth e ...

Risultati Premier League - 8^ giornata : un Liverpool infinito vince allo scadere - la classifica [FOTO] : Risultati Premier League – Si gioca l’ottavo turno del campionato inglese. giornata di Premier che si è aperta con il Tottenham sconfitto a Brighton. Liverpool infinito: Milner su rigore al 95′ regala l’ennesima vittoria ai reds. Di misura il Burnley, cinquina in trasferta dell’Aston Villa. Pari tra Watford e Sheffield. Impegni casalinghi per Arsenal e Manchester City, rispettivamente contro Bournemouth e ...

Risultati Premier League - 8^ giornata : il Tottenham cade ancora - la classifica aggiornata : Risultati Premier League – Si gioca l’ottavo turno del campionato inglese. giornata di Premier che si è aperta con il Tottenham sconfitto a Brighton. Alle 16 il Liverpool riceve il Leicester. Le altre grandi saranno impegnate nei posticipi della domenica. Impegni casalinghi per Arsenal e Manchester City, rispettivamente contro Bournemouth e Wolverhampton, trasferte per Chelsea e Manchester United contro Southampton e ...

Risultati Premier League - 8^ giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Premier League – Si gioca l’ottavo turno del campionato inglese. giornata di Premier che verrà aperta dal Tottenham di scena a Brighton. Alle 16 il Liverpool riceve il Leicester. Le altre grandi saranno impegnate nei posticipi della domenica. Impegni casalinghi per Arsenal e Manchester City, rispettivamente contro Bournemouth e Wolverhampton, trasferte per Chelsea e Manchester United contro Southampton e Newcastle. Il ...

Risultati Premier League - 7^ giornata : 1-1 nel posticipo - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Premier League – Va in scena la settima giornata del massimo campionato inglese. Il Liverpool non si ferma più: la compagine di Klopp fa 7 su 7 sbancando anche il campo dello Sheffiel United con una rete di Wijnaldum. Sei partite alle ore 16, successo davanti al pubblico amico per il Chelsea che ha vinto contro il Brighton, bene anche il Tottenham che nonostante l’inferiorità numerica ha conquistato tre punti ...

Risultati Premier League - 7^ giornata – Blitz del City! Chelsea e Tottenham non sbagliano : la classifica [FOTO] : Risultati Premier League – Va in scena la settima giornata del massimo campionato inglese. Il Liverpool non si ferma più: la compagine di Klopp fa 7 su 7 sbancando anche il campo dello Sheffiel United con una rete di Wijnaldum. Sei partite alle ore 16, successo davanti al pubblico amico per il Chelsea che ha vinto contro il Brighton, bene anche il Tottenham che nonostante l’inferiorità numerica ha conquistato tre punti ...

Risultati Premier League - 7^ giornata – Il Liverpool non si ferma più - sbancata Sheffiel : la classifca [FOTO] : Risultati Premier League – Va in scena la settima giornata del massimo campionato inglese. Il Liverpool non si ferma più: la compagine di Klopp fa 7 su 7 sbancando anche il campo dello Sheffiel United con una rete di Wijnaldum. Sei partite alle ore 16, tra le quali Chelsea-Brighton e Tottenham-Southampton. Il Manchester City va a Liverpool contro l’Everton alle 18,30. Domenica si gioca Leicester-Tottenham, monday night tra ...

Risultati Premier League - 7^ giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Premier League – Va in scena la settima giornata del massimo campionato inglese. Turno che si apre con il Liverpool capolista che affronta in trasferta lo Sheffield United, sabato alle 13,30. Sei partite alle ore 16, tra le quali Chelsea-Brighton e Tottenham-Southampton. Il Manchester City va a Liverpool contro l’Everton alle 18,30. Domenica si gioca Leicester-Tottenham, monday night tra Manchester United ed Arsenal. ...

Risultati Premier League - 6^ giornata : reti bianche a Newcastle - la classifica aggiornata : Risultati Premier League – Il weekend inglese propone la sesta giornata di campionato dopo la due giorni ‘così così’ di Champions League. Il turno si apre con l’anticipo del venerdì sera tra Southampton e Bournemouth, gli ospiti violano il campo dei padroni di casa con il risultato di 1-3. Leicester-Tottenham finisce 2-1, mentre nel pomeriggio il Manchester City ne fa 8 al Watford fanalino di coda. United in ...

Risultati Premier League - 6^ giornata : il Tottenham cade nel finale - la classifica aggiornata : Risultati Premier League – Il weekend inglese propone la sesta giornata di campionato dopo la due giorni ‘così così’ di Champions League. Il turno si apre con l’anticipo del venerdì sera tra Southampton e Bournemouth, gli ospiti violano il campo dei padroni di casa con il risultato di 1-3. Leicester-Tottenham finisce 2-1, mentre nel pomeriggio il Manchester City ospita il Watford fanalino di coda. United in ...

Risultati Premier League - 6^ giornata : il Bournemouth sbanca Southampton - la classifica aggiornata : Risultati Premier League – Il weekend inglese propone la sesta giornata di campionato dopo la due giorni ‘così così’ di Champions League. Il turno si apre con l’anticipo del venerdì sera tra Southampton e Bournemouth, gli ospiti violano il campo dei padroni di casa con il risultato di 1-3. Leicester-Tottenham è l’antipasto del sabato, mentre nel pomeriggio il Manchester City ospita il Watford fanalino di coda. ...

Risultati Premier League - il programma completo della sesta giornata e la classifica aggiornata : Risultati Premier League – Il weekend inglese propone la sesta giornata di campionato dopo la due giorni ‘così così’ di Champions League. Il turno si apre con l’anticipo del venerdì sera tra Southampton e Bournemouth. Leicester-Tottenham è l’antipasto del sabato, mentre nel pomeriggio il Manchester City ospita il Watford fanalino di coda. United in trasferta, l’Arsenal in casa contro l’Aston Villa, ...