Incinta e senza biglietto | l' autista la fa scendere sotto la pioggia

Ocean Viking ancora senza un porto - ong chiede lo sbarco urgente di una donna Incinta : Nave Ocean Viking, che si trova in zona Sar a largo della Libia, ha chiesto di poter evacuare una donna incinta, al nono mese di gravidanza: "È una misura precauzionale - hanno spiegato dall'ong - per potenziali complicanze che potrebbero insorgere durante un parto a bordo". Tra i naufraghi ci sono 17 minori non accompagnati e un bimbo che ha meno di un anno.Continua a leggere