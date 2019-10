Iglesias | salva la nipote prima di essere investita | muore nonna di 67 anni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Ha fatto in tempo a spingere via la nipotina che teneva per manoditravolta da un suv. Il gesto protettivo hato una bambina di 8, ma è costato la vita a Anna Maria Fois, di 67, morta poi nel tragitto verso l’ospedale. Secondo unaricostruzione, la, come ogni giorno, stava accompagnando lain una scuola di, quando è statadall’auto mentre attraversava la strada. La donna ha perso subito conoscenza ed è morta mentre i soccorritori cercavano di caricarla sull’elicottero del 118 per trasportarla all’ospedale di Cagliari. La bambina è stata sbalzata via di 15 metri, senza però riportare ferite. È stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti ed è stata dimessa dopo poco. Intanto sono state avviate delle indagini per fare chiarezza sull’accaduto. L'articolola...

