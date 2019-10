Vanessa Scalera rivela | Alla prima scena di Imma Tataranni ero un po' ubriaca

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Francesca Galici L'attricein posa durante il red carpet della fiction 'Lea'si racconta e svela i retrodella sua interpretazione di, come quando si ubriacò col rumdi immergersi nell'acqua congelataè la fictionzione di questo inizio stagione. Gli ascolti decisamente elevati registrati hanno portato molti a considerarla come la versione femminile de Il Commissario Montalbano. Le similitudini tra i due personaggi, in realtà, non sono poche e il merito è anche della bravura di, attrice finora poco conosciuta al grande pubblico. La rossa attrice pugliese non è in realtà al suo debutto televisivo, avendo già recitato in un altra serie italiana di successo come Squadra Antimafia – Palermo oggi. È stata diretta da grandi registi come Marco Tullio Giordana, Marco Risi, ...

Cinzia_Private : E c'è anche la @scalera_vanessa - AngyDeVincenzo : RT @trishamaddaluno: Ma quanto è brava Vanessa Scalera? E soprattutto dove è stata nascosta finora?#immatataranni - Vanescalerafan : Benvenuti nel fanclub dell'attrice Vanessa Scalera -